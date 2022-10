Scrivere l’anteprima di un gioco come Bayonetta 3 è una vera a propria tortura: sono qui con un bavaglio sulla penna (si dice così?) che mi impedisce di condividere con voi tutte le prelibatezze che un ritorno tanto atteso ha in serbo, quando vorrei darvi appuntamento sotto la redazione di TGM e non smettere di parlare fino all’alba.

Sviluppatore / Publisher: PlatinumGames / Nintendo Prezzo: 59,99 euro Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 17 Disponibile Su: Nintendo Switch Data di Lancio: 28 ottobre 2022

Mettiamola così: se i primi due episodi erano un concentrato di pura dinamite, Bayonetta 3 è un deposito di tritolo pronto a saltare in aria. È PlatinumGames che sbatte la testa e si autoconvince di aver creato fino a ora giochi un po’ troppo morigerati e per nulla megalomani, decidendo di alzare l’indicatore dell’inventiva e della follia a undici.



BAYONETTA 3 E I SUOI SIMPATICI CUCCIOLI.

Seriamente, non siete pronti per quello che la Strega di Umbra ha in serbo per voi stavolta,dato che continuo a restare a bocca aperta lungo la strada che ci porterà alla recensione.

Messa da parte la trama e tutta quella serie di particolari su cui non posso sbottonarmi, mi preme sottolineare quanto divinamente funzioni il sistema di combattimento: preciso come un orologio svizzero, ma allo stesso tempo brutale e appagante.

Nella sua missione Bayonetta avrà a disposizione numerose armi, tutte dotate di impressionanti moveset espandibili in qualunque momento con un’agile una capatina nel menu delle opzioni dove spendere valanghe di cristalli.

Roba nota e prevedibile fino a questo punto, se non fosse che le armi imbracciate donano alla strega sexyuna sorta di comunione tra la sua bellezza mozzafiato e le fattezze mefistofeliche che si nascondono nel gingillo in questione. Che si tratti di planare con ali di farfalla, tramutarsi in una brutale versione femminile di Guyver o in un sinistro ibrido tra donna e aracnide, Bayonetta non solo potrà aggiungere una serie di nuove, ferali tecniche al suo arsenale, ma guadagnerà anche forme alternative con cui esplorare gli ampli livelli con crudele grazia alla ricerca(le arene dove ci si pesta, praticamente) nascosti e di aree segrete.

Ma è solo la punta dell’iceberg, dato che la portata principale è rappresentata dai Demoni Succubi. Vedete, i nuovi avversari rappresentano un vero e proprio mistero, distanti dalle familiari schiere celesti che abbiamo incontrato e macellato finora, un elemento straniante che purtroppo non riesce a infiammare il nero cuore di un tenero cucciolone come Gomorra.

Largo alla nuova generazione!

Bayonetta può dunque deciderei suoi seguaci infernali più fidati, prendendo direttamente il controllo di tipi poco raccomandabili come il già citato Divoratore degli Angeli o la colossale Madama Butterfly. È una meccanica che cambia tutto: non solo i colossi colpiscono con forza, ma dispongono anche loro di combinazioni di mosse tanto devastanti quanto assurde: non posso raccontarvi tutto, ma le meccaniche dietro un particolare seguaceNon male, considerando che gioco da circa quarant’anni, e dovrei bene o male essere pronto a tutto! I Demoni Succubi possono inoltre essereagendo come colpo finale se evocati col giusto tempismo o addirittura come counter, per intercettare i colpi di colossali nemici con la medesima irruenza e combattere il fuoco col fuoco.

Abbiamo potuto dare uno sguardo anche a Viola, la giovane strega punk che avrete visto nei filmati centellinati da PlatinumGames. Si tratta di un personaggio sufficientemente diverso dalla protagonista, impulsivo e inesperto, tuttavia davvero intrigante.

Combatte con kunai e katana, e anche lei potrà attingere a numerosi potenziamenti nel corso dell’avventura; la cosa più interessante è però lo stile di combattimento che trae la sua unicità dalla simbiosi con il gigantesco gatto demone, un personaggio che risiede nella lama della sua spada e che si candida senza troppi problemi tra i più assurdi comprimari della serie.

Laddove l’evocazione dei Demoni Succubi renderà Bayonetta inerme, il capriccioso micione agirà per i fatti suoi, lasciando la giovane strega-ninja libera di dargli manforte a mani nude. C’è un inghippo però, visto che il suo Sabba Temporale (il bullet-time made in PlatinumGames con cui rallentare il tempo e massacrare nemici che si muovono alla moviola) viene attivato da una parata, una meccanica perpetuabile solo quando Cheshire è a cuccia e la spada è stretta tra le mani della legittima padrona. Bayonetta 3 è un gioco enorme, ma continueremo a parlarne per bene in sede di recensione: con l’uscita nei negozi fissata per il 28 di questo mese, non manca poi molto.