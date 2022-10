Valorant Episodio 5 Atto III – Anteprima

Direttamente dall’India giunge su Valorant il nuovo Agente Harbor, uno stratega che impreziosisce l’Atto III dell’Episodio 5 dello shooter tattico di Riot Games con la sua capacità di comandare le acque.

Insieme al VIP dell’update gratuito sono diverse le novità previste dal nuovo Pass Battaglia, quindi bando alle ciance e avventuriamoci alla scoperta dell’Atto III dell’Episodio 5 di Valorant.









HARBOR, LO STRATEGA INDIANO

Proveniente dalla costa dell’India, Harbor travolge il campo di battaglia sfruttando un’antica tecnologia in grado di dominare l’acqua. Capace di scatenare rapide intense e onde travolgenti per proteggere i suoi alleati e colpire duramente i nemici, la prova in anteprima ha confermato le impressioni: lo stratega indiano è un Agente inadatto ai lupi solitari o ai team poco collaborativi.

Alta marea (tasto E): equipaggia un muro d’acqua. Spara per mandare l’acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il pulsante di fuoco per guidare l’acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l’area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il fuoco alternativo per fermare l’acqua in anticipo. I giocatori toccati dall’acqua vengono rallentati.

PAROLA AI RIOTER

Come si evince dal suo peculiare kit di abilità, infatti, Harbor può rallentare, stordire e bloccare la visuale dei nemici insieme ai loro proiettili, ma non è dotato di skill prettamente offensive ergo necessita. Ecco nel dettaglio le sue abilità:

Per quel che riguarda il nuovo Agente, Alexander Mistakidis, Progettista presso Riot Games, ha spiegato quali obiettivi si erano posti con la sua realizzazione: “Volevamo creare uno Stratega che non dovesse entrare in un altro mondo o guardare una mappa per bloccare la visuale ai nemici. La nostra intenzione era anche quella di creare un agente in grado di competere con Viper nelle mappe in cui viene usata quasi sempre lei. Dopo una serie di analisi iniziali da parte di Kevin Meier, ci siamo assestati sull’idea che Harbor dovesse essere un agente capace di bloccare la visuale nel campo di battaglia in modo creativo.”

Qualche dettaglio sull’approccio adottato nella creazione di un personaggio ispirato a un luogo del mondo reale invece lo svela Joe Killeen, Autore Narrativo per Riot Games: “Per creare una rappresentazione fedele, il team lavora da vari punti di vista. Ci siamo affidati a una serie di consulenti esterni provenienti dall’India per raccogliere una quantità enorme di informazioni relative a regioni, città, lingue, tradizioni, valori, passatempi, cibo e bevande, media e molto altro, in modo che il team interno potesse immergersi in quella cultura ed esserne ispirato durante il lavoro. Poi è seguita una serie continua di verifiche, per assicurarci di aver creato un’interpretazione corretta. I nostri autori hanno lavorato a stretto contatto con i Rioter indiani nell’ufficio MENA e in quello di Los Angeles per plasmare la voce e il comportamento di Harbor, nonché il suo utilizzo della lingua hindi.”

IL NUOVO PASS BATTAGLIA

Come per accade con ogni nuovo Atto, gli appassionati possono anche accedere al nuovo Pass Battaglia dell’Atto 3 dell’Episodio 5 e mettere le mani sui nuovi contenuti gratuiti o a pagamento. Il Percorso Gratuito prevede lo Spray Istruzioni semplici, la Carta Reperto: Maschera, la Carta Canale astrale, l’Accessorio Non mi spacco, l’Accessorio Luce di Corbin, il titolo ¡VAMOS! e la skin Ghost Odissea stellare con relative varianti, invece il Percorso a Pagamento costa 1.000 VP e offre varie skin tra cui Vandal Odissea stellare e relative varianti, Operator Spina iridea, Odin Pietra runica, lo Spray Breach approva, la Carta Grandi progetti, l’Accessorio Canto della conchiglia e la skin Lama Spina iridea.

Relativamente al nuovo Pass Battaglia, Laura Baltzer, Produttrice di Riot Games, descrive così quali sono state: “Per questo Pass Battaglia ci siamo ispirati alla natura avventurosa di Harbor, il nostro nuovo agente. Volevamo riempire questo pass di oggetti che trasmettessero un senso di mistero e bellezza. Per esempio, con la linea di modelli Spina iridea abbiamo cercato di creare armi che dessero l’idea di una fusione tra antica tecnologia e il mistero della natura di un fiore raro. In questo Pass Battaglia abbiamo anche Odissea stellare, la linea di modelli con varianti. Questa linea si ispira alla tradizione degli antichi esploratori, che usavano le stelle per orientarsi durante la navigazione. Come sempre, accessori arma, spray e carte giocatori traggono ispirazione da molte fonti diverse. Ci auguriamo che tutti trovino qualcosa di gradito in questi accessori”.

Tra la panoramica dei contenuti e le parole degli addetti ai lavori è chiaro che, come hanno fatto altri Atti prima di lui, l’Atto III dell’Episodio 5 porta con sé un Pass Battaglia colmo di personalizzazioni a tema che faranno la gioia dei più attenti allo stile, tuttavia inevitabilmente le luci della ribalta spettano ad Harbor, il nuovo stratega che, dominando le acque, promette di creare ben più di qualche grattacapo ai suoi avversari.