Manca un nonnulla all’avvio della Stagione 15: Eclipse di Apex Legends. Dopo fughe di notizie e conferme ufficiali, finalmente si può dire ad alta voce: le novità stanno per travolgere il battle royale di Respawn Entertainment.

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainmente / Electronics Arts Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC (Steam e Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

L’evento in streaming cui abbiamo partecipato ci permette di approfondire i nuovi contenuti in arrivo l’1 novembre, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione: ecco cosa sta per cambiare in Apex Legends.

LA TECHNO WITCH SBARCA SU APEX LEGENDS

Partiamo dalla nuova Leggenda, Catalyst, la quale viene descritta come una “ terraformatrice esperta e maestra della difesa che usa la sua straordinaria conoscenza del ferrofluido per alterare il campo di battaglia”. Il suo vero nome è Tressa Smith e, trattandosi si una donna che ha completato un percorso di transizione, possiamo dire che va a rimpolpare non solo il roster di personaggi ma anche la comunità LGBTQ di Apex Legends. L’annuncio dell’arrivo di una Leggenda trans ha scatenato qualche polemica tuttavia è probabile che la sue peculiari abilità riusciranno a mettere tutti d’accordo.

La”, com’è stata definita dagli sviluppatori, può usareper fortificare porte e finestre () impedendo il loro utilizzo, può lanciare una sfera di materiale che al contatto col terreno si trasforma in un’appuntita lingua di ferrofluido capace di rallentare e danneggiare i nemici () e, infine, può evocare una parete di ferrofluido che blocca la visuale ai nemici e oscura parzialmente la vista di chi è abbastanza folle da attraversarlo ().

Nata su Boreas, Catalyst è diventata un tutt’uno con la malleabile sostanza nota come ferrofluido durante il disastroso tentativo, insieme all’amica Margot, di sabotare l’Hammond Robotics per impedirle di distruggere la luna Cleo che orbita attorno al suo pianeta natale. Da qui a unirsi agli Apex Games con l’obiettivo di salvare casa il passo è stato tanto breve quanto inevitabile, non come la previsione circa la sua effettiva utilità in azione. Prima di proseguire fatemi chiarire questo punto: le sue capacità sono davvero interessanti, soprattutto la Ultimate, e lo stesso vale per le potenziali sinergie con gli altri eroi difensivi e/o agili, ma Apex Legends è un battle royale particolare per quel che concerne distanze, location e approcci perciò c’è grande curiosità di scoprire quanto, come e in quali circostanze sapranno sfruttarle i più esperti.

LA NUOVA CASA DEGLI APEX GAMES: BROKEN MOON

La techno witch è una delle grandi sorprese della Stagione 15, ma ce ne sono altre altrettanto rilevanti. La più importante tra queste ultime è senza dubbio Broken Moon, la nuova mappa e la quinta in assoluto di Apex Legends. Ambientata su Cleo, la luna di Boreas sfregiata nel 2708 dall’impatto con un meteorite e divenuta abitabile nel 2715 grazie all’aiuto della Divisione Scientifica di Boreas, Broken Moon è una mappa caratterizzata dal contrasto ambientale tra il tocco della natura e quello dell’uomo, la stessa contraddizione estetica che si evince osservando la commistione di zone brulle e siti meccanizzati legati al progetto di terraformazione commissionato dal Cleo Recovery Council.

Allo scopo di finanziare la colonizzazione, il governo ha stipulato un contratto con il Sindacato per portare sul campo di battaglia lunare gli Apex Games. A detta degli sviluppatori, le dimensioni di Broken Mooned è presenta una vasta gamma di location assai diversificate tra loro come dei giardini glamour o un’enorme macchina per la terraformazione.

Broken Moon è un trionfo di punti d’interesse di vario tipo che, se tanto mi dà tanto, si tradurrà in una notevole quantità di approcci differenti a seconda delle linee di tiro e delle distanze d’ingaggio previste da ogni singola location. Ciò significa anche che c’è un buon numero di spot dove atterrare in relativa sicurezza e darsi al loot sfrenato prima che si scateni l’inferno. Un peculiarità che farà la gioia di chi ha un debole per gli spostamenti rapidi e vistosi è la lunga anzi lunghissima Zip Rail – una sorta di zip line dotata di più velocità e slancio, che copre un’ampia distanza – tramite cui fuggire da una situazione pericolosa o spostarsi da un punto d’interesse all’altro sforacchiando tutto lo sforacchiabile, ovviamente a patto di riuscire a non morire mentre si è sospesi nel vuoto.

Broken Moon, da quel che s’è visto, pare proprioe le sue fastidiose abilità nonché per i nuoviprevisti dal prossimo Batte Pass tra skin leggendarie, skin arma rettive e altro ancora, come di consueto anch’esso collegato alla Stagione 15. Come ha raccontato, Design Director di Apex Legends, oltre a Catalyst, alla nuova mappa stellare e all’immancabile progressione legata alla nuova stagione, il nuovo periodo ci offrirà possibilità inedite in termini diattraverso l’integrazione degli stickers da applicare sul proprio equipaggiamento e l’opportunità di inviare skin et similia ai nostri amici in game a mo’ di regali.

Si chiude qui la panoramica sulle novità in arrivo gratuitamente su Apex Legends dal primo novembre. Accompagnati da una Stagione 15: Eclipse che promette di dare una bella rimestata al giocatissimo battle royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, i nuovi contenuti sono tanti, intriganti e soprattutto pronti a sorprendere ancora una volta la comunità di appassionati in quella che, da quel che sembra guardando la luna da quaggiù, dimostrerebbe di possedere tutte le caratteristiche giuste per rivelarsi una season stellare.