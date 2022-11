La demo di Forspoken presente all’area PlayStation della Milan Games Week appena conclusa era di quelle giuste, perfetta per saggiare le qualità più ludiche di un prodotto che promette di mettere al centro dell’esperienza il movimento e il combat system. D’altronde per sperimentarne le qualità narrative ci vuole più intimità, tranquillità e soprattutto tempo, cosa che in fiera sicuramente non si può trovare.

Sviluppatore/Publisher: Luminous Productions / Square-Enix Prezzo: 79,99‎ euro Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente Disponibile su: PC, PlayStation 5 Data di lancio: 24 gennaio 2023









E allora via, subito nella mischia nei panni della giovane Frey per passare mezz’ora immersi in una tipica ambientazione fantasy: prati verdi e in fiore, montagne alte, nobili, imperiose da cui scorrono fiumi puri e freddi, rovine antiche sotto un cielo azzurro velato da qualche nuvola, infestate da presenze demoniache da bersagliare coi formidabili poteri della protagonista.

Si corre, si salta, si segue il flow di un’azione che vive, con un parkour semi-automatico che permette di superare in slancio ostacoli, arrampicarsi e poi picchiare di nuovo verso terra come falchi pellegrini, verso un gruppo di nemici da polverizzare.

Il combat system è infatti il cuore del gioco targato Luminous Productions e nella build che ho potuto provare gran parte dei poteri erano già sbloccati, dando vita a una bella rosa di possibilità pronte da sperimentare. Fondamentalmente Frey aveva a disposizione due gruppi di poteri, fuoco e terra, ognuno con circa 6 magie differenti, 3 di supporto e 3 di attacco.

Queste ultime si presentano da sole, con i due elementi che si distinguono fondamentalmente per la possibilità di colpire con attacchi a distanza (terra) e corpo a corpo (fuoco), mentre quelle di supporto sono decisamente più originali e variano dache scudiscia tutti i nemici circostanti, molto utile in mischia, alper infliggere ingenti danni ai malcapitati che si trovano al suo interno, passando per fiori-torretta che sparano a qualunque cosa si muova;, vanno fatte caricare e poi lanciate anche con un certo occhio tattico. Nel mezzo ovviamente si schivano gli attacchi avversari, ci si smarca,sul campo di battaglia, leggeri e devastanti tra effetti particellari densissimi e spettacolari; il feeling generale ricorda un, con battaglie molto dirette, adrenaliniche, dinamiche, soprattutto quando si prendono le misure alle varie magie.

Dentro la mischia a muso duro, lama fiammeggiante alla mano per menare fendenti roventi mentre planano sulla scena due arpie; via, si ripiega, ci si arrampica di slancio sui tetti di una casa nelle vicinanze per bersagliarle con una raffica di pietre, senza sosta, parando i loro attacchi rapaci con una barriera formata dalle stesse, che in uno schiocco di dita (o di trigger) esplode e infligge danni tutt’intorno.

Certo, non essendo arrivato a dominare quei poteri con la progressione ho dovuto un po’ improvvisare, sentendomi più che altro travolto da loro, come un mago che non ha ancora imparato a gestire il proprio dono.Ma la sensazione di potenza è quella giusta e il divertimento pure, ingolositi sempre a fare quei 100 metri in più per scoprire cosa nasconde quell’area (spesso un forziere protetto da qualche abominio) o semplicemente farsi un altro combattimento prima di staccare, racimolando qualche punto esperienza extra, incalzati da un ritmo che sembra scongiurare la dispersione.

Un fatto molto positivo dataproprio del mondo di gioco, sia a livello estetico che di level design, dove a cambiare è più(da cui si intuisce una progressione basata sul potenziamento atletico di Frey per ampliare le possibilità esplorative) che non la forma. Questa è sicuramenterelativa a Forspoken che, al grande dinamismo ludico, dovrà affiancare, scandita da attività meno monotone e ripetitive possibili, in grado di alimentare il ritmo e non disinnescarlo. Sul versante tecnico il titolo pubblicato da Square-Enixl’urto di questa generazione, con un buon livello di dettaglio e profondità di campo, nonostante una direzione artistica che ha sì un bel senso scenico ma risulta comunque abbastanza derivativa e in generale poco sorprendente,, almeno per il pochissimo che ho potuto vedere, con la speranza che il mondo di Athia nascondasotto questo punto di vista, oltre a quello che si è già intravisto in questi mesi.

La demo era fissata in modalità risoluzione, 4K a 30fps (all’uscita sarà ovviamente disponibile anche la modalità performance per chi predilige i 60fps), capace di glorificare come già accennato i particellari e gli effetti di luce, davvero notevoli e assolutamente “magici”, decisamente in linea col mood del gioco.

In fin dei conti, che ha sicuramente acceso la mia curiosità verso il risultato finale, che avremo la possibilità di toccare con mano tra un paio di mesi, verso ilsu PlayStation 5 e PC. Per tirare la volata al titolo gli sviluppatori hanno inoltre annunciatodedicati alle varie caratteristiche dell’opera, disponibili a cadenza regolare, giusto per ingannare l’attesa.