Overwatch 2 Stagione 2 - Anteprima

La Stagione 2 di Overwatch 2 in arrivo il 6 dicembre promette bene, sfido chiunque a contraddire il nuovo tank Ramattra e i suoi possenti pugni. A fargli compagnia ci sono tanti nuovi contenuti, un Pass Battaglia rinnovato e persino gli Dei della Grecia sicché, dopo aver provato in anteprima le novità, tocca sperare che il mio dono della sintesi non sia arrugginito.

RAMATTRA, IL TEMPO TANK

Inizialmente Ramattra era legato a ideali non lontani da quelli del suo compagno monaco shambali, Zenyatta. Le grandi difficoltà affrontate durante la guerra contro l’umanità lo hanno reso un capo del Settore Zero disposto a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere gli Omnic. Soldato, monaco e infine rivoluzionario, il suo tormentato passato si riflette sul suo stile di gioco giacché Ramattra può cambiare forma e skill nel bel mezzo di uno scontro..

, quella in cui inizia ogni partita, gli permette di usareper sparare una serie di proiettili a schema fisso (tasto SX del mouse) o creare una barriera nella posizione scelta (tasto DX). Passando in(Maiusc SX, durata e cooldown 8 secondi) Ramattra ottiene due possenti braccia extra, armatura/salute bonus e modifica i suoi attacchi, diventando non solo più inquietante per via del suo aspetto ma anche più aggressivo, grazie allasferrata davanti a sé che crea ondate d’energia perforante a ogni colpo (tasto SX), e più resistente, in virtù della significativa riduzione dei danni subiti frontalmente a costo di una minore velocità di movimento (tasto DX).

Indipendentemente dalla forma può lanciare Vortice Insaziabile (E), una piccola sfera che esplode a contatto col terreno e si espande in un’area che danneggia i nemici, i quali vengono anche rallentati e attirati verso il basso. Annientamento (Q) è l’Ultra, la skill definitiva che gli permette di entrare subito in Forma Nemesi generando uno sciame d’energia attorno a sé che si scatena contro i nemici vicini, infliggendo danni e mettendo in pausa la durata dell’abilità mentre colpisce.

Ramattra è un tank feroce che sa il fatto suo, la prova in accesso anticipato l’ha detto chiaramente. Impersona perfettamente la nuova moda dei tank aggressivi, ha uno stile di gioco particolare – vive la sua vita 8 secondi alla volta, direbbe Vin Diesel – e, pur non essendo eccezionalmente mobile, fra attacco e difesa ha delle abilità interessanti come Vortice Insaziabile che blocca i movimenti degli eroi più agili e Raffica di Pugni, una skill offensiva ottima per contrastare lo scudo di Reinhardt o la Matrice Difensiva di D.VA.

OVERWATCH 2: IL SUNTO DELLA STAGIONE 2

Sommato alla brutalità della Forma Nemesi, il suo grido “soffrite come ho sofferto io” aiuta a comprendere meglio la psiche di un personaggio controverso, intelligente e furioso, dotato di un duplice gameplay e

Ramattra è la novità più attesa e non lo dico per paura, lo credo fermamente. Subito dopo viene la nuova mappa della modalità Trasporto, il Monastero Shambali. Risalendo il tortuoso sentiero già percorso da innumerevoli Omnic tempo addietro, quando cercarono rifugio tra le mura del monastero, la nuova mappa ci catapulta in quella che una volta era la casa di Ramattra e Zenyatta.

Purtroppo l’ho provataper emettere in giudizio, al di là dell’ambientazione simil santuario nepalese la sensazione è che il level design siacon quello delle altre mappe.

Per quel che concerne la rotazione delle mappe invece verrà aggiornata così: fuori Hollywood e Osservatorio: Gibilterra, dentro la nuova mappa, Rialto, Blizzard World e Oasi.

Se prima ho menzionato le divinità greche è solamente perché il tema della nuova season è proprio. I contenuti cosmetici previstiin versione gratuita/Premium vanno dalla skin leggendaria Ramattra Poseidone alla leggendaria Pharah Ade fino a Regina dei Junker Zeus, il modello Mitico sbloccabile al Tier 80 del Pass Battaglia Premium.

Questi e altri eroi li ritroveremo nella nuova modalità Battaglia per l’Olimpo, un evento a tempo limitato previsto dal 5 al 19 gennaio 2023. Restando in topic va segnalato il ritorno degli eventi del Magico Inverno e la Celebrazione della Luna con nuove ricompense migliorate. Ogni evento della Stagione 2, compresa la Battaglia per l’Olimpo, avrà un modello come ricompensa ottenibile partecipando all’evento e completando le sfide, sicché tra queste opportunità, quelle del Pass Battaglia e i Twitch Drop una cosa è certa: gli amanti dello stile avranno materiale in abbondanza per saziare le proprie brame estetiche.

Chiudiamo la panoramica sulla nuova stagione con una chicca: si potranno ottenere i nuovi eroi che ancora non sono stati sbloccati tramite delle sfide specifiche. Chi non è riuscito a ottenere Kiriko nella Stagione 1 o chi inizia a giocare potrà sbloccare nuovi eroi selezionando

Insieme a tutte queste novità la Stagione 2 sarà caratterizzata dai bilanciamenti. Stando a quanto riportato da Blizzard, nella stagione scorsa Sojourn ha dominato nei livelli più alti del competitivo mentre s’è rivelata una sfida troppo grande per i giocatori meno abili. Nella Stagione 2 il suo Fucile a Rotaia a distanza sarà ritoccato affinché i suoi fan vengano “invogliati” a sfruttare meglio l’alta mobilità del personaggio. Insieme alla DPS anche il neo tank Doomfist riceverà degli interventi per supportare meglio il suo ruolo, mantenendo intonso il peculiare stile di gioco che è al centro della sua identità.

Dovrebbero essere in programma dei cambiamenti anche per Ana, Bastion, Regina dei Junker, Kiriko, Mercy e Symmetra,, quando l’arrivo del pericoloso Ramattra darà ufficialmente il via a una Stagione 2 di Overwatch 2 che si preannuncia elettrizzante.