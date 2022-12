Far Cry 6 Lost Between Worlds – Provato

“Guarda! Una stella cadente!”, deve aver pensato Dani Rojos mentre si scolava una birra seduto/a sul cofano della sua auto e uno strano meteorite viola è passato a poche decine di metri sopra la sua testa, “Adesso esprimo un desiderio: armi più fiche, una nuova avventura e mettere Yara sotto sopra per puro sollazzo!”.

Sviluppatore / Publisher: Ubisoft Toronto / Ubisoft Prezzo: € 19,99 Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Cooperativo PEGI: 18 Disponibile Su: PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di lancio: 6 dicembre 2022

Desiderio esaudito, verrebbe da dire, visto che il corpo celeste (oddio, celeste, meglio dire violaceo) precipitato a terra di fronte a lui era Fai, una bizzarra intelligenza aliena giunta sul pianeta con una minuscola astronave che Dani, senza troppa diplomazia, ha mandato in frantumi con un colpo di pistola ben assestato.









Il risultato della deflagrazione è andato oltre ogni nefasta aspettativa: il nostro eroe (o la nostra eroina a seconda dei casi) è rimasto vittima dell’incidente, il sistema di difesa della summenzionata intelligenza aliena ha costruito una realtà distorta in grado di proteggerla ma, per recuperare tutti i pezzi della sua astronave, alla medesima non è rimasto altro da fare che resuscitare Dani, intrappolarlo/a in questa bizzarra dimensione, e spedirlo/a a raccogliere i cocci.

FAR CRY TORNA A FAR SCI-FI

Dani, per poter tornare alla sua rocambolesca vita di tutti i giorni, dovrà quindi portare a termine con successo questa missione, recuperando i pezzi dell’astronave di Fai attraversando, vale a dire altrettante location diche si presentano letteralmente a pezzi e ricomposte, con tanto di palazzi sospesi in aria, macerie che sfidano le leggi fisiche, paludi di acido e chi più ne ha più ne metta, popolate soltanto, di forma umanoide o animale, armati fino ai denti e messi lì dal sistema di difesa in questione.

Ora, a voler essere pignoli a tutti i costi, verrebbe spontaneo chiedersi come mai questi bot non provvedano da soli a raccogliere i pezzi in questione e restituirli alla legittima proprietaria, ma non sottilizziamo: il punto è che Dani si trova a vivere in questo DLC, un’avventura piuttosto lunga che, secondo la visione di Ubisoft, rappresenta addirittura un ‘prosieguo’ del gioco principale, che come ben sappiamo ha ben altro tenore.

Comunque la si pensi, si tratta di un interessante sconfinamento nella fantascienza per Far Cry 6, che apre una parentesi leggermente diversa nelle regole del gioco: qui i nemici e le armi hanno due colori, rosso e blu, e le armi di ciascun colore hanno effetto solo sui nemici parimenti colorati. Questo implica la necessità di raddoppiare gli sforzi quando si tratta di decidere cosa imbracciare in ogni situazione, perché non è detto che l’arma migliore a disposizione abbia il colore adatto.

L’espansione non aggiunge molto alle abilità fisiche di Dani, ma talvolta ci chiede di farne uso in modo un po’ diverso dal solito, rispetto al gioco di base, per esempio facendo molta più attenzione nei salti tra le piattaforme sopraelevate della prima frattura, precipitando dalle quali la morte sopraggiunge inesorabile.

REQUISITI E RICOMPENSE

O, ancora, introduce, con un sapore a metà strada fra Myst e Tomb Raider. È inoltre gradevole osservare l’evolversi, per vedere a cosa porterà, alla fine dell’avventura, l’altezzoso fastidio della prima perdei due.

Lost Between Worlds non sposta verso l’alto i requisiti del gioco originale: possiamo aspettarci, su per giù, lo stesso numero di fotogrammi al secondo prodotto in precedenza. Certo è che alcune inquadrature, in questa espansione, possono invogliarci maggiormente ad attivare i “costosi” riflessi DXR – se abbiamo un scheda video che sa fare il ray tracing – ma, il calo che ne deriverebbe, sarebbe comunque il frutto di una nostra scelta.

Far Cry 6, in ogni caso, può moderarne l’impatto attivando FSR 1.0: non proprio il massimo per la qualità visiva, ma dal trade-off più che accettabile, soprattutto a qualità ultra. Per poter giocare a Lost Between Worlds basta aver superato la primissima parte del gioco principale, composta dalle quattro missioni introduttive e, una volta terminata con successo, potremo tenerci la meravigliosa armatura di Fai (guadagnata un po’ alla volta come ricompensa per il ritrovamento dei pezzi dell’astronave) e le peculiari skin per le armi, che non ne modificano il funzionamento ma sono tanto fashion.

Quanto alle nostre impressioni personali, siamo del parere che Lost Between Worlds, anche se la nostra esperienza è cambiata – sensibilmente – in basedel computer su cui l’abbiamo giocata.

Provandola inizialmente su un sistema di test con processore Ryzen 5 7600X e scheda Radeon RX6600 XT abbiamo rilevato alcuni problemi di stabilità, che invece non si sono verificati con l’accoppiata Core i5 11600K e GeForce RTX 3060 Ti. Presumiamo possa essere un problema del nostro testbed e cercheremo di approfondire la questione, in ogni caso ci è sembrato opportuno riportarlo.

NON È INDISPENSABILE, MA VIVAMENTE CONSIGLIATA

A questo punto la domanda è “ci siamo divertiti con Lost Between Worlds”? La risposta è sì: Far Cry 6 come ben sapete ci è piaciuto moltissimo, e questa espansione ci permette di apprezzarlo “da un altro punto di vista”, con situazioni nuove e precedentemente inedite, almeno per questo gioco.

Certo, vi devono piacere la fantascienza e le assurdità – perché in questa espansione ne vedrete parecchie – ma un giretto a Yara lo si fa sempre volentieri, giusto? Anche se qualcosa le ha letteralmente mischiato le ossa.