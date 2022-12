Il successo ormai interplanetario di One Piece non conosce confini. Dalla carta stampa, alla tv e al cinema. Anche sul versante videoludico non se la passa male, e Odyssey sembra voler alzare l’asticella qualitativa mentre corteggia chiunque desideri una declinazione strategica alle avventure del cappello di paglia di famoso al mondo.

Sviluppatore / Publisher: ILCA Inc. / Bandai Namco Prezzo: 59,99 euro PEGI: 12 Disponibile Su: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X Data di Lancio: 13 gennaio 2023

Se si dovesse elencare qualche titolo sparso tra i piú attesi del 2023, molto probabilmente trovereste anche One Piece Odyssey. Magari non nelle prime posizioni, ma i fan piú incalliti sanno che a gennaio avranno un gustoso appuntamento per una declinazione totalmente inedita.









One Piece Odyssey infatti si presenta al pubblico con una storia nuova, fresca, scritta appositamente da Oda per questa produzione, abbracciando la formula del gioco di ruolo a turni. Scelta abbastanza particolare per un titolo che fa del parco personaggi, come dei nemici, un ruolo assai importante, con combattimenti sempre esplosivi e infarciti di attacchi speciali e Power up.

L’ISOLA LONTANA DI ONE PIECE ODYSSEY

Grazie a Bandai Namco abbiamo potuto assaggiare una prima porzione di gioco, sufficiente per farci un’idea sulla sua natura e capirne le potenzialità, l‘incipit narrativo è relativamente fondamentale anche per inquadrare le meccaniche di gioco.

colpisce la nave dei nostri amati pirati e Rufy, dopo essersi svegliato su una spiaggia, si adopera per recuperare il suo equipaggio. Con il vascello distrutto e bisognoso di riparazioni, il gruppo si addentra in, irta di pericoli come di misteri. E nel momento in cui faranno la conoscenza di due personaggi,, quest’ultima riuscirà a privare la ciurma di ogni potere speciale.

I pugni di Rufy saranno debolissimi, come i calci di Sanji. Questo è il classico escamotage per darci la possibilità di iniziare a giocare con un gruppo di personaggi essenzialmente povero di ogni abilità, potere o simili, e l’esplorazione dell’isola verrà incalzata quando scopriremo che i poteri perduti in qualche modo si possono recuperare andando a trovare particolari cubi di energia, chiaramente sparsi per tutta l’isola.

UNA CIURMA SPECIALE

Le prime fasi di gioco sono state totalmente immersive: si poteva attingere subito alla ciurma al gran completo, mentre si cominciava a familiarizzare con le caratteristiche di ogni membro. Divise per categorie e abilità (forza, velocità e tecnica) la struttura dei combattimenti è assai semplice:

girovagando per la mappa, se andremo contro ad un nemico, inizierà la classica fase di combattimento dove ad ogni turno possiamo scegliere se eseguire, utilizzareoppure usare qualche

Queste all’inizio saranno poche e assai deboli, ma sfruttando il classico schema proprietario di ogni personaggio di equipaggiamento dei già citati cubi di energia, possiamo andare a modificare non solo le nostre statistiche, ma anche la stessa utilità degli attacchi speciali o la duratura (per esempio Rufy può attingere al Second Gear per aumentare tutti i suoi valori per un numero definito di turni).

Complessivamente One Piece Odyssey si comporta molto bene per quanto riguarda le fasi di combattimento a cui si aggiungono le sequenze di esplorazione che seguono strade già battute.

COLORATO E RICCO DI STILE

Da areefino(generalmente caverne), dove sconfiggere nemici, trovare cubi di energia e puntare al drop finale per equipaggiare al meglio i nostri eroi. L’esplorazione dell’isola avviene di pari passo alla trama legataassieme ai soliti segreti da svelare dell’isola.

Esteticamente il lavoro su One Piece Odyssey è sembrato molto appagante. Non ricco di dettagli per presentarsi più simile possibile alla controparte cartacea, dunque aspettatevi colori vivi, brillanti e personaggi pieni di curve (in particolare quelli femminili).

La stessa isola e il relativo dungeon sono un modo per esplorare e tentare diverse scelte estetiche e stringere a piú palette cromatiche, dalla spiaggia, all’entroterra fino alla foresta fitta. Senza mai dimenticare la presenza di nemici di ogni forma, dimensione e colore.

[/perfectpullquote]L’unico vero neo di questa prova è stata, tarata fin troppo verso, non presentando mai un vero e proprio livello di sfida, assieme a una gestioneche è parso troppo generoso dato che alla fine di ogni scontro, a guadagnare esperienza saranno

La speranza, dunque, è che questa eccessiva accessibilità possa essere rivista, o magari declinata solo a questa prova, per presentare all’uscita del gioco completo un titolo sicuramente godibile e con ottime potenzialità, equilibrandone però il livello di sfida.