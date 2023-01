In mezzo a tanti buoni propositi destinati a chissà quale fine e ripartenze varie, l’anno nuovo porta con sé anche l’Episodio 6 Atto I di Valorant: tra pass battaglia e modelli Araxys, dal 10 gennaio un’orda di nuovi oggetti cosmetici invaderà l’FPS tattico 5 VS 5 di Riot Games. La novità più interessante però è Lotus, la nuova mappa che abbiamo testato in anteprima.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC

Ambientata nei Ghati Occidentali dell’India su Terra Omega, Lotus è la nona mappa dello shooter online tanto in voga fra i più competitivi, caratterizzata da una serie di peculiarità e da un’impostazione a tre siti che ricorda Haven.









VALORANT, È L’ORA DI LOTUS

Direttamente da Riot Games fanno sapere che “Lotus è ispirata all’architettura tradizionale intagliata nella roccia dei pozzi a gradini con strutture in stile dravidico”. Dotata di meccaniche ambientali (come porte rotanti e muri distruttibili) inedite fino a oggi, la città perduta in cui non c’è un attimo di tregua per i nervi riesce a rendere ancora più tesa l’atmosfera di ogni match grazie al connubio tra raffigurazioni d’ispirazione indiana e dedali intrisi di mistero.

Il Game Designer, in merito alla nuova mappa, ha dichiarato “con Lotus volevamo creare un’altra mappa a tre punti e mostrare che è un formato che continueremo a usare anziché averlo in una sola mappa. Inoltre, puntavamo a creare una mappa con molta flessibilità e movimento per entrambi i team”.

A ciò ha poi aggiunto una curiosità sulle prime fasi di lavorazione della nuova mappa: “durante la creazione di Lotus, avevo inizialmente pensato a una stazione spaziale con una meccanica di camere stagne per bloccare grandi aree della mappa. Non si è rivelata un’idea divertente, per cui l’abbiamo scartata e ci siamo mossi nella direzione che ha condotto al risultato di oggi”.

Aspettando il giudizio della comunità, l’esito della prova di Lotus. Fra, nel limitato numero di partite effettuate c’è stato il tempo per accorgersi della buona alternanza di aree adatte agli scontri ravvicinati e zone di più ampio respiro dove

I numerosi corridoi e passaggi secondari permettono di evitare il mortale traffico di proiettili che scorre per le vie più scontate, aumentando così i possibili approcci ai tre siti preposti al piazzamento della Spike. Bene il labirintico map design dunque e bene anche le novità come le porte mobili da attivare o il muro da demolire, ma il plauso va anche a un’ambientazione dotata del fascino dell’India mischiato all’esotico senso d’avventura à la Indiana Jones.

LA MORTE STILOSA VIENE DALLE STELLE

Come di consueto, l’Episodio 6 Atto I è l’occasione giusta per dare il via anche a un nuovo pass battaglia. Realizzato ispirandosi alle feste di tutto il mondo in questo periodo dell’anno come Capodanno, San Valentino e il Capodanno lunare, il pass battaglia includerà gadget particolari come il modello 9 VITE per la Classic, con cui sarà possibile formare un intero team di agenti sottoforma di… gatti.

Disponibile in versione gratuita (9 Lives Classic Gun Skin, Big Announcement Gun Buddy, PlayZilla Dan Card, Shock Heart Spray) e premium (Venturi Vandal, Venturi Knife, Rift Rider Card, Perfectly Roasted Spray, Folded Wish Gun Buddy), il nuovo pass è un’esplosione di ricompense ideata allo scopo di prolungare idealmente le festività appena terminate.

Laura Baltzer, producer per Riot Games, a propositofa sapere che in quel di Riot Games “cerchiamo sempre di festeggiare l’inizio di un nuovo Episodio, specialmente se coincide con l’inizio di un nuovo anno. Quest’anno, volevamo concentrarci sugli aspetti di unità e lavoro di squadra che caratterizzano gli agenti di Valorant, ma in tono divertente. Con la linea di modelli 9 vite, potrete formare un’intera squadra di agenti sotto una veste felina. Oggetti come lo spray Buona fortuna e l’accessorio Nodo dell’anno nuovo rimandano alla celebrazione del nuovo anno con la famiglia e gli amici. Anche l’accessorio Pace e amore è stato creato tenendo in mente il tema dell’unità e dello spirito di convivialità”.

Il cerchio di personalizzazioni si chiude con la nuova linea di modelli Araxys, la quale offrirà ai fanatici dello style un set di armi provenienti da una razza aliena misteriosa e forse ostile. Non si sa granché su questi esseri, è noto soltanto che sono tecnologicamente più avanzati di noi e che hanno conquistato il firmamento praticamente indisturbati proprio grazie al loro arsenale altamente evoluto.

Parlando di Araxys, la producer Riot Gamesha spiegato che “una delle sfide più grandi che abbiamo affrontato con questa linea è stata creare le varianti. Non perché non riuscissimo a decidere i colori, no, ma perché abbiamo deciso di creare un sistema per aiutare a progettare e produrre le varianti in modo rapido e migliore. C’è stata molta collaborazione tra i vari team per poter realizzare questo sistema e siamo incappati in molti problemi nel tentare di ottimizzarlo. Sicuramente ha causato dei bei mal di testa ai nostri ingegneri, al nostro direttore artistico e al nostro direttore degli effetti visivi, ma il risultato finale è incredibile! Ora possiamo creare modelli dall’aspetto fantastico in modo più semplice e Araxys, come collezione, è proprio questo: fantastica. È una delle mie linee di modelli preferite tra quelle a cui ho avuto l’onore di lavorare”.

Tutte le novità testé descritte, da Lotus al Pass Battaglia senza dimenticare la linea di modelli Araxys, arriveranno su Valorant il 10 gennaio. In attesa di darci battaglia in India mentre sfoggiamo nuove sfavillanti skin giunte dallo spazio, vi ricordo che l’FPS online di Riot Games è disponibile gratuitamente su PC tramite client Riot oppure tramite Xbox Game Pass.