Un bel “a tu per tu” con Riot Games in previsione dell’arrivo della League of Legends Stagione 2023. Che sia questa la volta buona in cui riusciremo a sbarazzarci della personificazione del male, Teemo?

Nonostante i suoi 13 anni, League of Legends continua a rimanere uno dei titoli online più popolari al mondo e vanta ancora alle sue spalle un numero di giocatori invidiabile. Tra i segreti della sua longevità c’è senza dubbio un’infinita serie di aggiornamenti che spinge ogni anno milioni di persone a giocare per puro divertimento o per scalare la classifica globale.

ANNO NUOVO VITA NUOVA

Proprio in previsioneabbiamo avuto il piacere di partecipare, durante la quale alcuni esponenti del team di Riot Games – tra cui l’Executive Producer Jeremy Lee e il Game Loop Product Lead Chris Roberts – ci hanno presentato con un piccolo anticipo tutti i cambiamenti in arrivo questo 10 gennaio.

Alcune di queste novità le abbiamo già potute provare nella pre-season, come i nuovi oggetti stagionali, le nuove rune suggerite e il ritorno della Chemtech Drake, il cui buff fornisce un bonus alla tenacia, alle cure e agli scudi, trasformando permanentemente ogni pianta nella mappa in una versione potenziata, mentre la sua anima garantisce un bonus di danno e resistenze quando ci si ritrova con pochi HP.

I giocatori hanno inoltre potuto già testare, che permette di comunicare un po’ più efficacemente senza sentirsi forzati all’uso della chat, e, che indica in quale ordine converrebbe uccidere i mostri con ogni singolo campione. Un gradito aiuto per chiunque dovesse trovarsi un po’ spaesato dalle modifiche ai valori di quasi tutti i campi e dall’introduzione, in omaggio con l’acquisto del primo oggetto. Tutti gli amantihanno anche iniziato a godere dei piccoli cambiamenti specifici di questa modalità e del teleport che porta direttamente in prima linea, assieme al fatto cheora sulla mappa una volta distrutte,e restituendo finalmente ai personaggi in grado di passare attraverso i muri una chance di brillare.

Ovviamente, il più grande esport al mondo non si dimentica anche dei giocatori competitivi.

L’ABITO FA IL MONACO

Per smuovere un po’ le acque Riot ci ha rivelato che per la prima volta la stagione sarà divisa, che garantiranno(skin vittoriose, bordini e icone) a chiunque dimostri abbastanza costanza da fareo sia in grado. Durante la sezione di Q&A ci è stato confermato l’arrivo di varie chroma in base al livello raggiunto dal giocatore in ranked (anche per iron, bronze e silver). Il ragionamento dietro questa modifica è che. Secondo gli sviluppatori il minor tempo a disposizione eviterà la frustrazione di sentirsi bloccati, scoraggiando la creazione di account smurf.

Ma passiamo ora alle novità non ancora pubblicate. A ricevere il primo aggiornamento dell’anno sarà Ahri, la sempre popolarissima volpe a nove code. Il suo ASU (Art & Sustainability Update) migliorerà modello, animazioni ed effetti di ogni sua skin per portarla al pari con il resto del roster.

Farà capolino a breve anche il tanto atteso CGU (Comprehensive Gameplay Update) di Aurelion Sol. Il drago è da sempre stato uno di quei campioni incapaci di esprimere al meglio il suo potenziale. Le sue abilità verranno quindi ricreate in modo da calzare la potenza di un dio in grado di creare e distruggere intere galassie. Un nuovo doppiaggio attende invece Nidalee e Varus, in vista di possibili nuove interazioni con futuri campioni.

A proposito di nuovi campioni,ci ha rivelato anche i nomi delle leggende che faranno capolino quest’anno:, un enchanter che utilizzerà il potere del fuocoinvece che ferire, enato per i giocatori che amano uno stile di gioco semplice e diretto.

La Lead Champion Producer di Riot Games ci ha inoltre donato un piccolo aggiornamento riguardo Skarner, in fila per ricevere una completa revisione grafica e di abilità, nonché un teaser sui prossimi due personaggi in lavorazione: un jungler e un mid laner.

Nonostante non siano previste al momento nuove votazioni per quanto riguarda possibili aspetti o visual updates, Riot Games ha confermato di essere a lavoroper per Aurelion Sol, Ivern, Kled e Kalista e su una serie di “midscope” che tenteranno disenza necessariamente stravolgere il loro kit di abilità o aspetto.

Gli amanti del mondo di Runeterra saranno anche contenti di sapere che, conscia del successo di Arcane, Riot sta rivedendo il proprio approccio alla narrativa e sperimentando nuovi modi per ridurre le discrepanze tra il videogioco e tutti gli altri media.

Infine, è stato creato ancheche si occuperà specificatamente di portare creare, sebbene sia ancora un po’ presto per rivelare maggiori dettagli. Un aggiornamento a riguardo ci attende