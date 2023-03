Redfall – Anteprima Hands-on

Abbiamo messo le mani su Redfall, il nuovo titolo di Arkane Austin e Bethesda Softworks in arrivo su PC e Xbox, in un’esclusiva sessione singleplayer.

Sviluppatore / Publisher: Arkane Austin / Bethesda Softworks Prezzo: € 79,99 Localizzazione: Completa Multiplayer: Co-op online PEGI: 18 Disponibile su: PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store), Xbox Series X|S Data di uscita: 2 maggio

Quando manca poco più di un mese e mezzo all’arrivo di Redfall su PC, Xbox Series X|S e Gamepass, siamo stati invitati da Bethesda ad assistere a una presentazione in anteprima e partecipare a una sessione di gioco pad alla mano.

I QUATTRO CAVALIERI DELL’ANTI-APOCALISSE

Negli uffici al secondo piano della Microsoft House milanese, con lo skyline del nuovo quartiere direzionale a farci da sfondo,attraverso un trailer inedito.

Visibilmente emozionato per il primo incontro con la stampa dal vivo post Covid, Ricardo Bare ha accolto la nostra truppa di giornalisti e content creator italiani presentandoci i quattro protagonisti dei Redfall, i primi disponibili all’uscita a cui se ne aggiungeranno altri durante il supporto post-release. Prima però Ricardo ha tenuto a precisare che il tema del giorno sarà il singleplayer: se avete sempre pensato a Redfall come a un Left4Dead con i vampiri probabilmente questa anteprima è destinata a farvi cambiare idea.

Qualcosaa Redfall: nella cittadina si dice sia tutta colpa di un esperimento scientifico sfuggito di mano, o meglio,assetati di sangue, guidati da quelle che sembrano essere vere e proprie divinità vampiresche, quanto meno agli occhi dei comuni mortali.

Tra quest’ultimi spiccano quattro individui decisi non tanto a portare a casa la pelle, quanto a scoprire cosa diavolo sia successo intorno a loro. Ovviamente, altrettanto provvidenzialmente, il quartetto si spartisce le caratteristiche tipiche delle classi dei videogiochi, con tanto di abilità speciali da utilizzare al momento opportuno. Jacob Boyer, ex cecchino militare, è il personaggio ideale per chi vuole affrontare il gioco in stealth: specialista delle armi dalla distanza può contare su un falco che aiuta a mappare la zona limitrofa e una temporanea invisibilità. Layla Ellison è invece nativa di Redfall e ha più di un motivo per cercare la verità: il suo ex ragazzo è diventato un vampiro, ma a differenza degli altri succhiasangue in città ha conservato una parte della sua umanità che lo porta a correre in soccorso di quella che un tempo è stata la sua fidanzata.

REDFALL E LA CAMERA DELL’ECO

Devinder “Dev” Crousley è invece una star di internet, la versione anglosassone del nostro Giacobbo finito a Redfall per presentare un limbo sulle sue strambe idee cospiratorie, quando l’epidemia vampirica si è manifestata: avete visito che aveva ragione?! Ultima, ma non meno preziosa, Remedios “Remi” De La Rosa è ingegnere e

Terminata la presentazione è arrivato il momento di impugnare il pad: la mia scelta è ricaduta su Jacob, il cecchino con l’anima stealth, ma trattandosi di un gioco Arkane il mio primo istinto è stato quello di testare i limiti del mondo di gioco. Redfall è una bella cittadina, colma di scorci suggestivi, ma anche di vampiri per nulla amichevoli. La sessione di gioco a cui sono stato dato in pasto inizia dal settimo capitolo e ci sono un paio di concetti che devo imparare in fretta. Il primo è che i vampiri non possono essere uccisi dai miei proiettili: posso indebolirli, ma per eliminarli devo avvicinarmi e usare i paletti di legno incastrati tipo baionetta sulle armi. Per fortuna, in giro è pieno di sciroccati umani che sembrano stare dalla parte dei vampiri, decisamente più sensibili al piombo che porto con me.

La mia esplorazione spavalda, tuttavia, mi dimostra che Redfall può essere affrontato in molti modi, ma avanzare a testa bassa con Jacob non è una grande idea: benché munito di armi efficaci anche sul medio raggio, i vampiri sono tanti, alcune zone sono cosparse da una letale nebbia rossa, e quel che è peggio ogni tanto spuntano nidi di queste creature che affollano particolarmente i viali alberati. Ucciderli comporta una certa soddisfazione, ma sembra fare infuriare The Hollow Man, il “capo” dei vampiri che osserva la situazione dall’alto ed è pronto a scatenare la sua furia quando troppi succhiasangue lasciano la sua ridente cittadina.

: a tal proposito, credo di aver capito a questo punto come spendere al meglio la manciata di punti abilità a mia disposizione. In sostanza, la prudenza non è mai troppa. Muovendomi ora con attenzione, cercando di rimanere il più possibile lontano da sguardi e soprattutto denti, mi è decisamente più semplice intrufolarmi nella tenuta del Dr. Addison, luogo che sembra contenere almeno parte delle risposte che sto cercando.

Prima di superare il manipolo di umani e vampiri che la pattugliano, resto qualche istante a bocca aperta: la magione si trova sulla costa e da lì è facile notare le onde alte decine di metri che immobili bloccano l’accesso all’isola (ok, graficamente l’effetto aveva ancora qualche glitch, ma il primo impatto è stato davvero notevole). All’interno… beh, all’interno in effetti qualcosa di abbastanza grosso sul mistero di Redfall l’ho davvero scoperto, ma non mi sembra il caso di rovinarvi il piacere di arrivarci da soli.

Condividi con gli amici Inviare

D’altra parte ho il presentimento che Redfall sia destinato a sorprendere parecchie persone, perché il mix di sensazioni che spaziano dalla libertà di approccio in un open world alla Far Cry alla vena horror degli ambienti più raccolti che rimanda a Resident Evil (ci avevate già pensato quando ho detto “magione”, vero?) per me è stato decisamente inatteso. Se dovessi dar retta alle mie sensazioni, torneremo a parlarne ancora, prima dell’uscita, con qualche info in più sulla coop, ma non essendo mai stato morso da un vampiro non ho poteri sovrannaturali, quindi vai a sapere: in ogni caso l’attesa è ormai è breve e se non lo avevate messo nel vostro radar