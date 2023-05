Apex Legends Stagione 17: Arsenale e Ballistic – Anteprima

Arsenale, la stagione 17 di Apex Legends, ci è stata presentata in anticipo, ma se ne può parlare soltanto adesso. Finalmente, aggiungerei: farsi trovare pronti alle novità della nuova season è un ottimo modo per non sfigurare nell’hero shooter di Respawn.

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment / Electronics Arts Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Competitivo e Co-op Online PEGI:16 Disponibile su: PC (Steam e EA app), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di uscita: 9 maggio

Durante una chiacchierata a cui hanno partecipato Sam Gill (Lead Writer), John Ellenton (Senior Game Designer) e molti altri responsabili di Apex Legends, sono emersi diversi dettagli sulle novità prevista da Arsenale, la Stagione 17 che comincerà il 9 maggio.









Il trailer qui sopra mostra una novità su cui c’è da spendere qualche parola in più. Ballistic, la nuova Leggenda, sta per fare la sua comparsa negli Apex Games, ergo è meglio fare subito le presentazioni.

LA LEGGENDE DELLE LEGGENDE: BALLISTIC

Ben prima degli Apex Games, c’erano i Thunderdome Games. August Montgomery Brinkman, in arte Ballistic, era la stella più luminosa in quel firmamento di sangue e proiettili, l’uomo che, nell’arena, dava spettacolo grazie alla sua sfrenata spavalderia ma che, in seguito a una tragica perdita, decise di ritirarsi. Dopo quasi due decenni trascorsi in solitudine, tuttavia, quando suo figlio si è qualificato per i pericolosi Apex Games, Ballistic si è recato al Syndacate con… un’offerta che non potevano rifiutare: prendere lui al posto del figlio.

Questo è il background di Ballistic, la nuova Leggenda dotata di un kit d’abilità stuzzicante. Ecco le sue skill:

Sling (Passiva): Ballistic può portare con sé una terza arma, ma non può essere potenziata con mirini, stabilizzatori e innesti vari e, quindi, non può essere un’arma contenuta nelle capsule assistenza o già potenziata.

Ballistic può portare con sé una terza arma, ma non può essere potenziata con mirini, stabilizzatori e innesti vari e, quindi, non può essere un’arma contenuta nelle capsule assistenza o già potenziata. Whistler (Tattica): Ballistic equipaggia una pistola con proiettili a ricerca. Per fare fuoco bisogna mirare nelle prossimità del bersaglio e premere il tasto relativo l’abilità. Quando il bersaglio viene colpito, la sua arma si surriscalda producendo un piccolo scoppio, il quale infligge una leggere quantità di danni al nemico e lo disorienta.

Ballistic equipaggia una pistola con proiettili a ricerca. Per fare fuoco bisogna mirare nelle prossimità del bersaglio e premere il tasto relativo l’abilità. Quando il bersaglio viene colpito, la sua arma si surriscalda producendo un piccolo scoppio, il quale infligge una leggere quantità di danni al nemico e lo disorienta. Tempest (Ultimate): lo zaino di Ballistic emette un impulso in grado di garantire munizioni infinite, un aumento della velocità di ricarica e della rapidità nel cambio d’armi per lui e per gli alleati entro un determinato raggio d’azione. Inoltre, la terza arma di Ballistic guadagna il grado oro per un breve lasso temporale.

Com’è facile intuire leggende le sue abilità, Ballistic è un personaggio versatile, carismatico e utile sia per aprire le danze, sia per supportare i propri compagni. La possibilità di portare con sé una terza arma è ottima perché, specie in un FPS come Apex Legends in cui l’azione può cambiare di punto in bianco così come le distanze d’ingaggio, avere a disposizione uno strumento di morte per ogni evenienza può fare la differenza sia quando la posta in palio è la nostra vita, sia quando è quella dell’intero team.

APEX LEGENDS: ARSENALE, IL NUOVO CHE AVANZA

Le novità riguardano anche la celebre mappa Confini del Mondo (World’s Edge), importante tanto per comunità quanto per gli sviluppatori. Da un punto di vista estetico, i cambiamenti intendono mostrare le conseguenze dell’innalzamento e del raffreddamento dei livelli di lava della mappa, un processo che ha permesso alle squadre di costruzione di effettuare notevoli riparazioni. I climatizzatori hanno modificato il paesaggio con nuovi banchi di neve, meno fumo vulcanico e una visibilità più chiara.

Oltre ciò,. Si tratta di un museo che celebra i primi quattro anni di vita del gioco, e quale modo migliore per farlo se non regalando ai giocatori un nuovo POI in cui, tra ambienti chiusi e soffitto di vetro, gli scontri saranno particolarmente serrati?

Arsenale porterà con sé molto altro, non è finita qui. Mi riferisco a un nuovo gadget per gli spostamenti, il pallone aerostatico portatile, tramite cui l’intera squadra può coprire ampie distanze volando, ai vari miglioramenti al Poligono di Tiro e a un rinnovo del sistema di comunicazione basato sui Ping, una feature cui sarà necessario concedere un periodo di rodaggio. I cambiamenti non saranno solo quelli descritti fin qui.

Ad arricchire la stagione ci penserà Maestria Armi,che consente di dimostrare la propria abilità con tutte le armi del gioco guadagnando XP e completando sfide in tutte le modalità. Una volta raggiunti determinati obiettivi, si sbloccheranno le prove con le armi. Le ricompense di queste prove includono badge specifici per le armi, tracker, una cornice per lo stendardo leggendario e un pacchetto di armi leggendarie.

Dulcis in fundo troviamo la prima di molte modifiche al Ranked System, le quali dovrebbero fornire ai fan della vera competizione un ambiente migliore in cui mostrare di cosa sono capaci. Tra un nuovo score system basato sui Ladder Points (a seconda del proprio posizionamento, piazzandosi nella metà alta della classifica di ogni partita si otterranno più o meno punti) e un’attenzione maniacale al matchmaking, l’obiettivo è rendere i combattimenti classificati più consistenti e più bilanciati, dando così ai giocatori la possibilità di competere e sopravvivere contro team dotati di un livello di abilità simile.

Naturalmente, per raggiungere un simile traguardo, il focus dev’essere anche sulla competizione sana, sicché ci è stato assicurato che, una Stagione 17 che sembra determinata a conquistare i cuori della comunità di appassionati.