Shattered Heaven – Anteprima Hands-on

Lo studio tricolore Leonardo Production ci porta alla scoperta di un mondo dark fantasy con Shattered Heaven, presto disponibile su Steam in Accesso Anticipato.

Sviluppatore / Publisher: Leonardo Production / Leonardo Interactive Prezzo: N.D. Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: N.D. Disponibile su: PC (Steam) Data d’uscita: 31 maggio 2023 (Accesso Anticipato)

I giochi di carte vanno molto forte in questo periodo, soprattutto quelli di stampo deckbuilding roguelite, come Slay the Spire per intenderci. In tanti hanno provato a replicare il successo del videogioco di Mega Crit, spesso apportando delle gradite novità al genere. È il caso di Griftlands di Klei Entertainment, per esempio, ma anche il qui presente Shattered Heaven sembra avere tutte le carte in regola – è proprio il caso di dirlo – per fare breccia nel cuore degli appassionati.









La versione di prova che ci è stata messa a disposizione include tutti i contenuti che saranno presenti al lancio su Steam nel programma di Accesso Anticipato, il prossimo 31 maggio, e permette di farsi un’idea di quello che con buona probabilità sarà il prodotto finale disponibile l’anno prossimo. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, infatti, il gioco rimarrà in Early Access dai dodici ai diciotto mesi, quindi la versione 1.0 dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2024.

DUNGEON CRAWLER ATIPICO

Ma cos’è Shattered Heaven? Non è il tipico deckbuilding roguelite a cui siamo abituati, questo è certo. In primis perché non controlliamo un singolo personaggio, bensì un party di tre elementi, ognuno dei quali porta in dote il suo mazzo di carte. Le carte rappresentano le mosse di attacco e di difesa da giocare durante le battaglie a turni, ma i personaggi sono anche dotati di abilità speciali che possono utilizzare dopo aver soddisfatto alcuni requisiti. Per esempio Magni, il tank del gruppo, acquisisce dei punti furore ogniqualvolta infligge danno ai nemici: questi punti possono poi essere spesi per attivare delle abilità di supporto per proteggere o curare sé stesso e gli alleati.

Ogni carta, poi, si adatta meglio allo stile di ciascun membro del terzetto, ciò aggiunge sì un livello di profondità aggiuntivo al sistema di combattimento, tuttaviaa causa delle numerose keyword che bisogna imparare per cogliere al volo le occasioni che si presentano durante gli scontri. Tra buff e debuff con nomi specifici, abilità che rispondono a keyword apposite, vari indicatori da tenere sott’occhio, e via discorrendo,

Chiaramente, trattandosi di una prima versione, è molto probabile che sia necessario un po’ di lavoro di bilanciamento per trovare la giusta quadra, ed è anche per questo motivo che la decisione di uscire in Accesso Anticipato risulta particolarmente azzeccata. Il team di sviluppo potrà apportare delle modifiche mirate sulla base dei feedback dell’utenza, così da migliorare un videogioco che si poggia su delle fondamenta indubbiamente solide.

I PUNTI DI FORZA DI SHATTERED HEAVEN

Tali basi comprendono un sistema di gioco a missioni che vede il gruppo avventurarsi all’interno di dungeon procedurali di difficoltà crescente. Questi dungeon sono disseminati di scontri, trappole, tesori ed eventi casuali a scelta multipla che possono fornire bonus o malus agli avventurieri, ma anche nuove carte e risorse da portare con sé nella Equinox Cathedral, la struttura che funge da hub da cui far partire le scorribande.

Nella cattedrale sono presenti vari personaggi che aiutano il terzetto offrendo i loro servigi, per esempio il fabbro che fornisce potenziamenti passivi progressivi, o l’alchimista tramite il quale creare pozioni monouso. Nell’hub si può anche modificare il mazzo iniziale di ogni personaggio, investire i punti abilità per sbloccare capacità aggiuntive e bonus, nonché modificare l’equipaggiamento degli eroi. Si possono inoltre creare più loadout così da cambiare al volo la configurazione del party in base agli obiettivi delle missioni che andremo a intraprendere. Infine,. Questi hanno una struttura tipica delle visual novel intramezzati da sequenze illustrate di pregevole fattura.

Insomma, Shattered Heaven sembra avere molte frecce a sua disposizione e di sicuro potrebbe riuscire a distinguersi dalla massa di cloni di Slay the Spire. C’è bisogno di apportare qualche modifica qua e là, ma le fondamenta su cui costruire un dungeon crawler piuttosto robusto ci sono. Piccola nota finale: la versione di anteprima è stata provata su Steam Deck, sia in modalità portatile che con il dispositivo collegato a un monitor FullHD. Ebbene, Shattered Heaven funziona alla perfezione sul PC portatile di Valve.