Apex Legends: Resurrezione – Anteprima

La Stagione 18 di Apex Legends apre i battenti con un personaggio già conosciuto agli appassionati del free-to-play sviluppato da Respawn Entertainment e Panic Button Games.

La morte è ovunque, e dopo di essa c’è il mistero. Le nubi celano misteri e patemi dell’animo umano, oltre gli astri non resta nulla, e le speranze, ormai perdute, non possono salvare nessuno. Dopo il successo della Stagione 17 con Arsenale, il letale protagonista che ha infiammato i server di Apex Legends con pistole, uccisioni istantanee e molto altro, è il turno del ritorno dello spietato Revenant. Molto tempo addietro, Kaleb Cross era umano, nonché il sicario più letale che la Commissione dei Mercenari avesse mai avuto fra le sue fila. Dopo un errore di programmazione, che lo ha visto mutare improvvisamente, della sua umanità è rimasto ben poco.









Ora è un essere senziente, con pensieri e sentimenti, oltre che un robot sintetico che ha mantenuto le stesse abilità del passato, e ne ha acquisite tante altre, com’è stato sottolineato dalla stessa Ashley Reed, lead designer di Apex Legends, scrittrice della sua magnifica lore e autrice di tante altre produzioni del panorama videoludico. Il ritorno di Revenant, oltre a segnare una nuova pagina del free-to-play di Respawn Entertainment, riapre totalmente le curiosità concernenti questo personaggio truce e misterioso. Il titolo “Resurrezione”, infatti”, non è messo a caso: se dopo la morte c’è l’ignoto, alla resurrezione dello spirito e del corpo, secondo la Bibbia, segue una nuova rinascita dalle ceneri. È in questo modo che si risvegliò Gesù prima di abbondare il suo sepolcro e riconciliarsi con il Padre. Kaleb Cross, però, rincontrerà nuovamente i giocatori che lo hanno apprezzato in passato e se ne sono innamorato. In un evento di privato dedicato alla stampa specializzata, ne ho visto le gesta, le peripezie e pure la brutalità. La Resurrezione è qui.

APEX LEGENDS: RESURREZIONE, DALLA POLVERE ALLA CENERE

Se in passato Revenant era ancora più arrabbiato e battagliero, con l’imminente avvento della Stagione 18 del free-to-play di Respawn Entertainment lo sarà ancora di più. La sua mente ormai in frantumi, completamente ammantata dall’oscurità, non riconosce più cosa ci sia di giusto o sbagliato. Ora ha un nuovo aspetto e dei nuovi indumenti: è un assassino che si eleva al suo massimo. Attraverso l’abilità passiva “Istinto Assassino”, Revenant è in grado di notare i nemici sul procinto di morire. Basta infatti un colpo solo per togliergli di mezzo, così che poi possa concentrarsi sugli altri avversari.

Ora Revenant è divenuto più agile, tanto da poter camminare accovacciato per sorprendere i nemici ignari alle spalle, mettendo a segno il suo colpo fatale. E può arrampicarsi sui muri con maggiore flessibilità, riuscendo a incanalare tutta la sua potenza per arrivare all’obiettivo. Per colmare il divario dalla distanza, può utilizzare la nuova abilità “Shadow Pounce”, così da colpire il suo bersaglio senza ostacoli né problemi. Quando il giocatore potrà contare su ogni di queste abilità, imparando a utilizzarle al momento opportuno, sarà in grado di attivare le “Ombre Forgiate”, c, capaci di bloccare i danni e rigenerandosi a loro volta, permettendogli così di continuare a seminare panico e morte.

Ciò gli consentirà una maggiore fluidità di movimento, nonché tanti approcci per interfacciarsi con i combattimenti a suo piacimento. Di sicuro, il team con sede a Sherman Oaks, in California, ha scelto di puntare su questo personaggio per la sua duttilità nel corso degli scontri più accesi. È un personaggio interessante, nonché uno dei protagonisti da approfondire al meglio per comprendere appieno le tante possibilità che è in grado di mettere in atto durante le sfide più ardue. Revenant, a partire da questo momento, è infatti sbloccato ovunque, ma soltanto fino alla conclusione della stagione, e l’unico per accaparrarselo per sempre è partecipare alle sfide.

L’APPROCCIO DELLA MORTE

Degli asteroidi provenienti dallo Spazio profondo s’infrangono su Broken Moon, tanto da creare una nuova ambientazione tutta da scoprire. Cosa è rimasto dell’impatto, infatti, diventa una nuova cornice per i giocatori per scoprire al meglio le novità Mixtape, le modalità preferite dai fan. È una nuova località complessa e spietata, in cui niente è come sembra. I giocatori affronteranno i classici Deathmatch a squadre in The Core, il Gun Run e provare Control in Production Yard.

Incarnare l’essenza della Morte non sarà affatto semplice. Respawn, infatti, ha pensato a eventi di ogni tipo per accontentare i giocatori. Uno di essi, già abbastanza eloquente dal nome scelto, è il Death Dynasty Collection., con la presenza ben di ventiquattro oggetti cosmetici tutti da sbloccare, fra cui “La Presa Mortale”, una sorta di aggiunta interessante al vestiario dello spietato Assassino amato dagli appassionati di Apex Legends.

Inoltre, sarà presente il Pass Battaglia Resurrezione, in cui si potrà trionfare con una skin leggendaria chiamata Mad Maggie “Outlawed Tech” e l’aggiunta EVA-8 Reactive “Heart of Divine”, disponibile al livello 25. L’orrore reale, però, risiede nel livello 50 del Battle Pass, in cui i giocatori potranno sbloccare la vestizione leggendaria Pathfinder. Le leggende possono completare così il Resurrection Battle per sbloccare, in seguito, la skin dedicata EVA-8 “Heart of Brimstone”.

Inevitabilmente, man mano che i giocatori avanzano nell’esperienza e completano sfide ulteriori, acquisiscono armi, nuovi adesivi e tante altre aggiunte che spingono a scoprire tanto altro di Apex Legends. Con la Stagione 18, in arrivo il prossimo 8 agosto, Respawn Entertainment sottolinea la sua importanza nel panorama., ammetto di vedere cosa arriverà in futuro per il free-to-play del team californiano. La Morte è qui.