WRC – Anteprima

Se vi piace il fango, siete nel posto giusto: Codemasters torna sulla macchina da rally con WRC e noi l’abbiamo visto in anteprima.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / EA SPORTS Prezzo: € 49,99 Localizzazione: Presente Multiplayer: Competitivo e cooperativo online PEGI: ND Disponibile su: PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 3 novembre 2023



Dopo essere tornati a indossare gli scarpini sui campi da calcio di EA SPORTS FC 24 e dopo aver scaldato i muscoli con un po’ di riscaldamento in attesa di UFC 5, è ora il momento di iniziare a far rombare i motori per prepararsi all’avvio della nuova stagione rallistica in compagnia di WRC. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una presentazione in esclusiva per la stampa, trasmessa direttamente dagli studi di Codemasters.









A fare gli onori di casa c’erano James Bralant, social and creator manager di EA Sports, Ross Gowing, senior creative director, e Jon Armstrong, game designer nonché pilota professionista di rally. Un parterre di gran livello, non c’è che dire.

WRC: LE INFO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di salire a bordo e sollevare nuvoloni di polvere è sempre meglio ascoltare le informazioni del copilota, nel nostro caso interpretato dal trio di sviluppatori di Codemasters. Partiamo dalla cover, che immortala la nuovissima Toyota Yaris in tre differenti pose: una esclusiva dell’edizione PS5, un’altra per PC (EA App, Epica Store e Steam) e infine una per Xbox Series. A proposito, in questo senso Gowing ha chiarito che il gioco non sbarcherà sui sistemi di vecchia generazione: niente rally per Xbox One e PS4, dunque. I giocatori PC, Xbox Series e PS5 però potranno condividere tra loro partite in crossplay fino a un massimo di 32 partecipanti.

Se state già iniziando a contare i risparmi in vista del 3 novembre, giorno dell’uscita di WRC, abbiamo un’altra buona notizia per voi: il gioco sarà distribuito solo in versione standard, a 49,99€ con localizzazione in italiano, senza le ormai consuete Special o Platinum Edition a prezzi mostruosi. Sono però previsti ulteriori contenuti aggiuntivi meramente estetici a pagamento nel ciclo di vita del titolo meramente estetici, altre oggetti ornamentali rilasciati gratuitamente, e un season pass che sarà incluso nel prezzo per chi effettuerà il preorder. Bene, le gomme mi sembrano abbastanza calde, possiamo partire.









COS’È IL RALLY?

Per i puristi, l’arte del rally è un qualcosa di mistico, un mix di scuderie, singole gare e stagioni che danno vita a una delle discipline automobilistiche più affascinanti e più dure. Ne abbiamo avuto testimonianza diretta da Kalle Rovanperä, pilota del team Toyota e più giovane campione del mondo della storia, impegnato sull’arsa terra sarda in un video introduttivo. Per solcare le sue orme, il team di Codemasters metterà a disposizione del giocatore una simulazione come non si è mai vista prima: grazie all’Unreal Engine 5, WRC offrirà ai giocatori tracciati lunghi fino a 30 km (il doppio di quanto consentito nella serie Dirt, ad esempio), per un totale di oltre 600 km di strade distribuite in 18 location sparse per il globo.

Tutto questo ben di dio potrà ovviamente essere percorso in lungo e in largo durante la modalità carriera che prevede una serie di nuove aggiunte piuttosto intriganti. Potremo creare un pilota personalizzato, donna o uomo che sia, e costruire intorno il nostro team di meccanici e ingegneri, e iniziare in qualunque momento della carriera, in Junior WRC ad esempio o direttamente nel vivo della competizione ufficiale. Maggiore attenzione è stata posta sulla parte menageriale: il budget è un elemento fondamentale e rendere felici i nostri finanziatori con buoni risultati è una necessità più che uno sfizio.









OLTRE ALLO SPOILER C’È DI PIÙ

Se non avete mai poggiato le chiappe su una macchina da rally (o se come me avevate difficoltà già con le due marcie di OutRun), non temete, Codemasters ha pensato a tutto. La Rally School Mode di WRC è concepita per insegnare a chiunque come portare un bolide con la potenza di un jet al decollo sulle strade più dissestate del globo terracqueo: dieci lezioni più diversi time test più la possibilità di provare i veri tracciati (senza nemmeno farvi pagare le guide!).

Se la carriera è senza dubbio il piatto principale di WRC, che può estendersi su numerose stagioni rallistiche, i contorni presentati da EA SPORTS durante la nostra anteprima appaiono altrettanto corposi e saporiti. Oltre all’ovvia possibilità di farsi un giretto random in santa pace, tanto da solo quanto in multiplayer, e al singolo campionato, spiccano i Momenti, appuntamenti quotidiani che vanno a pescare nella storia pluridecennale della disciplina per offrire al giocatore un distillato degli eventi più esaltanti. Ogni giorno verrà aggiunto un nuovo Momento (senza cancellare il precedente!) preceduto da un breve filmato che introduce il contesto e lo scenario dell’epoca in cui vi ritroverete a correre: dopo di che, ci sarete solo voi, un momento storico e gli obiettivi da raggiungere.

Nel pacchetto finale di WRC rientrerà poi anche la Builder Mode che vi consentirà di dare libero sfogo alla vostra vena artistica e ingegneristica, mettendo mano a tutte le vetture ufficiali del gioco (solo quelle attuali, però) modificandole nei minimi dettagli e aggiungendo livree personalizzate che poi potrete sfoggiare in singolo o online (ah, ve l’ho detto che c’è anche una modalità asincrona per chi è costretto in ufficio dalla 9 alle 18?!)

Cosa manca? La VR? Arriva anche quella, Codemasters sta lavorando per introdurla su PC a partire dal 2024 via OpenVR. Una competizione di esport? Arriva, arriva; sempre nel 2024. Non resta dunque che indossare tuta, guanti e casco: i