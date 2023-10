Apex Legends, l’opera multigiocatore di Respawn Entertainment e Panic Button Games, si prepara ad accogliere Conduit e la Stagione 19, promettendo ricche novità e tanto altro da giocare.

Sviluppatore/Publisher: Respawn Entertainemnt / Electronic Arts Prezzo: Free-to-Play Localizzazione: Presente Multiplayer: Cooperativo e competitivo online PEGI: + 16 Disponibile su: PC (Steam e Xbox GamePass), Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch Data d’uscita: Già disponibile

Se la morte è stata ovunque, portata dallo spietato Revanant, che risponde al nome di Kaleb Cross, una nuova luce giunge all’interno dei server online del free-to-play di successo pubblicato da Electronic Arts. Rinvigorito dalla Stagione 17 e rafforzato ancora di più dalla 18, Apex Legends ha iniziato a ingranare con i contenuti, riportando – come ha sempre fatto – la sua immensa lore al centro della sua stessa sinergia.









Con Revanant avevamo lasciato la morte e l’oscurità farsi largo, ma ora che luce sembra giungere inaspettatamente, con un personaggio più positivo e meno ottenebrato, il contesto attorno alla Stagione 19 s’infoltisce ulteriormente, dando sfoggio di una personalità tutta da scoprire.

APEX LEGENDS: ALLA SCOPERTA DI CONDUIT

Non lo nego affatto: se Resurrezione e Arsenale sono stati due notevolissime forze motrici che hanno espanso maggiormente il racconto portato avanti dai game director della produzione, Conduit è certamente la Leggenda più curiosa. Di sicuro, si prepara a essere ben più vivace e gioviale rispetto ai personaggi delle due stagioni precedenti, dando al giocatore tante cose da fare e scoprire, specie in tessuto narrativo che ancora una volta, oltre a colpire nel segno, è assolutamente rilevante per Respawn Entertainment e il suo intricatissimo percorso per scoprire ulteriori sfumature di cosa circonda il suo mondo.

In tal senso, Conduit dimostra che la vera grandezza nasce dal cuore. Nel corso della sua presentazione, all’evento dedicato alla Stagione 19 in cui ho partecipato, le particolarità che mi hanno colpito, oltre alla descrizione del personaggio, è precisamente la sua storia., pronta a difendere la sua squadra dagli attacchi brutali dei nemici,, sospesa fra la paura e la perdita, tra la privazione e la conquista. Gli eventi negativi, però, non l’hanno in alcun modo scalfita: il suo sorriso, la sua vivacità e la sua forza, derivano da una fiducia in sé stessa che irradia di luce chiunque le stia attorno, proteggendolo da colpi alle spalle e altre brutalità.

Nessun errore di programmazione, nessun momento di vendetta e furia; solo tanta, forse troppa speranza. La ragazza si appiglia al suo passato e, nel frattempo, a cosa la rende realmente felice. Al riguardo, la capacità di Respawn Entertainment di creare un personaggio più positivo e meno pragramatico, potrebbe avvicinare altri giocatori alle novità della Stagione 19. Nel corso dell’evento, oltre a una panoramica generale sulla sua storia, sono stati mostrati degli anfratti del suo passato. Come accennavo prima, la giovane ha sofferto tanto, forse troppo, e non si è fatta in alcun modo distrarre da quanto è accaduto né da ciò che ha passato. Con difficoltà è riuscita a farsi largo, preparando a difendersi, a fare del male e a proteggere chiunque si ritrova nella sua ala protettrice. Meglio averla come amica, specie nei momenti più concitati e intricati.

A TUTTA FURIA CON CONDUIT

Dimenticate le abilità oscure di Revanant, che tanto ho gradito nella Stagione 18. Se nell’evento passato ho solamente osservato la presentazione dell’ultima Leggenda tornata a procurare dolore fra i server del free-to-play di Electronic Arts, in questo caso ho pure messo mano direttamente al personaggio. Generalmente più fluido, meglio addestrato e leggero, parte dei vantaggi di Conduit sono le sue stesse abilità: inizialmente pensavo fosse più pesante, considerando il suo scudo protettivo; invece, in maniera del tutto inaspettata, la sua mobilità sul campo di battaglia è stata una grandissima sorpresa. Se in passato sembrava quasi che Apex Legends non volesse andare fino in fondo, provare in anteprima questo nuovo personaggio mi ha fatto comprendere quanto lavoro è stato fatto per arrivare un punto di svolta, con l’obiettivo nobile di proporre una Leggenda ben diversa dalle altre.

Qualcuno, in tal senso, potrebbe trovare delle similtudini con le primissime stagioni della produzione, e non avrebbe torto a dire che parte dell’ispirazione è dovuta a quel genere di successo. Al riguardo, Conduit convince perché è un compromesso fra il passato del gioco e il suo futuro, con occhio di riguardo al presente. La sua abilità passiva, denominata “Saviour’s Speed”, mi ha salvato innumerevoli volte dai colpi degli avversari, facendomi correre verso gli alleati al di fuori del raggio tattico, un supporto maggiore, generando così scudi temporanei, utilissimi per evitare di finire in un tritacarne senza fine.

L’abilità che ho più preferito, però, è stata la “Ultimate Energy Barricade”, schierando una serie di scudi che danneggiano e rallentano i nemici, ideali per sfuggire alle situaizoni complesse di cui ho parlato poco più sopra. In parole povere, come già definito dallo stesso team di sviluppo, Conduit rappresenta il cuore pulsante di qualsiasi team, utile e spavalda da una parte, letale e imprevedibile dall’altra. Oltre a portare un nuovo personaggio, però, la Stagione 19 implementerà delle migliorie per coinvolgere maggiormente il giocatore e per rendere l’esperienza godibile e appagante. Il Punto Tempesta, appena energizzato, è stato interamente revisionato, riducendo le sue dimensioni e amplificando la sua potenza, per garantire così un maggiore coinvolgimento dei giocatori negli scontri più intricati e brutali.

Ora potranno, inoltre, accendere il Kil, inserendo semplicemente Wattson: Acquisizione della Città,, visitando luoghi contesi come la Costa Devastata. Si potrà, inoltre, colpire nel cuore il Quartiere Generale Echo e l’accampamento costiero. In questi luoghi, si potranno rimandare le proprie squadre e, in seguito, attendere che si rigerino per poi procedere alla lotta. Immancabili come sempre, invece, sono gli accessori previsti per la Stagione 19: le Leggende evolveranno di battaglia dopo battaglia, ottenendo cosmetici e tanto altro dalle varie sfide che affronteranno. Oltre a proporre un personaggio interessante, che non aspetta altro di essere scoperto, Respawn Entertainemnt ha dato un’ottima panoramica di cosa intende creare per il futuro. I giocatori non potranno affatto considerarsi delusi.