Persona 5 Tactica – Anteprima Hands On

Dopo Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers, il franchise di successo di ATLUS, creatore di opere uniche come Catherine: Full Body, torna a far parlare di sé con Persona 5 Tactica, un’operazione destinata a espandere ulteriormente la lore attorno alla quinta iterazione della serie.

Sviluppatore: / Publisher: ATLUS / SEGA Prezzo: 59,99 euro Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 16 Disponibile su: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (Steam) Data d’uscita: 16 novembre 2023

Il capolavoro, secondo la saggistica, è un’opera considerata eccelsa in cui un artista riesce a insinuarsi nelle sue opere e a proporre comunque qualcosa che incontra dei gusti mai esplorati, ampliando lo spessore e il suo messaggio finale. Persona 5 è esattamente questo, e lo è la sua versione Royal, pubblicata nel 2019. È un JRPG immenso, particolareggiato, denso di caratterizzazioni e personaggi, di una Tokyo da incanto, fra strade, lavoro e studio, tanto studio. E poi gli incontri, quelli che non si riescono a lasciare andare, le amicizie e sì, anche gli amori. Tutta questa, però, è stata una cornice nel complesso e immenso mondo di Persona 5.









Il racconto di Persona 5, per chi ne sentisse parlare per la prima volta, dettaglia le vicende dei Ladri Fantasma, uno sparuto gruppo di adolescenti che, stanco di un mondo d’ingiustizie, comincia a frapporsi alla brutalità del mondo con impegno e dedizione, provando a migliorarlo per preservarne la bellezza. Le tematiche di Persona 5, perciò, si fanno speciali: raccontano di tematiche sociali delicate, fra molestie sessuali e violenza, proponendo dei personaggi umani, così tanto umani da entrare nell’anima, scalfendone le ossa. Dopo Persona 5, Persona 5 Royal (la versione definitiva dell’opera di ATLUS), Persona 5 Dancing e Persona 5 Strikers, dunque, è il turno di un videogioco che incontra un genere che per qualcuno, da sempre, affascina e meraviglia.

IL RITORNO DEI LADRI FANTASMI

Se vi è mai capitato di andare a cena con qualcuno, o magari con una compagine affiatata, saprete di che parlo: immaginate l’incontro fra la complessità narrativa di una visual novel, la profondità intelligente di un JRPG e la fluidità tattica di X-Com sotto una quintalata di ramen e sakè. O di caffè, magari proprio quello di LeBlanc, che ospita il protagonista di Persona 5, che mi limito a chiamare Joker – anche se, lo ammetto, l’ho chiamato come me,. Nel corso di questi giorni, infatti, ho messo mano a Persona 5 Tactica, e sono qui per raccontarvi le impressioni iniziali di un’opera che, al momento, ha davvero tantissimo da dire. Dopo un JRPG che incontra dinamiche sociali e la vivacità di un classico musou sullo stile di Omega Force , è il momento della tattica di matrice Firaxis Games,

In un contesto narrativo ben diverso dalle precedenti iterazioni, Persona 5 Tactica è ambientato immediatamente dopo gli eventi che tutti conoscono, con i Ladri Fantasmi intenti a bere un caffè al LeBlanc e a chiacchierare dell’avventura appena trascorsa – già, proprio quella vissuta in giro per Shibuya. Al momento, posso solamente dirvi questo, con la storia che si prospetta piena zeppa di colpi di scena e una parte del Metaverso tutta da scoprire. Il racconto potrebbe, in effetti, prendere diramazioni inaspettate, e si sorregge sulle classiche tematiche che hanno reso Persona 5 il capolavoro che tutti conoscono.

Oltre ai personaggi delle precedenti iterazioni, ce ne saranno due, l’uno diverso dall’altro per carisma e intenzioni: parlo di Erina, una giovane abitante del Metaverso, e di Toshiro Kasukabe, un politico giapponese che si ritrova senza volerlo in un mondo fantastico. Torneranno Joker, Ann, Morgana e l’intera compagine dei Ladri Fantasmi, pronti a vivere una nuova avventura, già carichi a molla e, come sempre, affiatati e vivaci. Negli scorsi mesi, ATLUS ha lasciato dei trailer dedicati a entrambi per incuriosire i giocatori, dando loro preziose informazioni su cosa potrebbero trovare al loro interno.

PERSONA 5 TACTICA: AZIONE E FRENESIA

Non è possibile ancora raccontare tutto e scendere fin troppo nella Tana del Bianconiglio per sviscerarne i dettagli più reconditi, ma sappiate soltanto che parte della narrazione, considerando le prime quattro ore di gioco, sono state particolarmente efficaci., insomma,

Come accennavo precedentemente, Persona 5 Tactica è un videogioco tattico tematicamente vicino alle produzioni di Firaxis Games, ma da esse, in realtà, prende solo lo stile e l’approccio ludico. In realtà, l’opera sembra avere una sua anima per quanto ho provato negli ultimi giorni, mantenendo una sua originalità e un game design preciso, nonché una fluidità che potrebbe mantenersi per l’intero arco dell’avventura. Tuttavia, si manovrerà il gruppo dei Ladri Fantasmi nelle mappe di gioco, muovendoli di casella in casella per colpire i nemici improvvisamente con ben tre attacchi diversi: a distanza, corpo a corpo, o con le abilità Persona.

Ognuno dei personaggi, infatti, potrà avere equipaggiati diversi Persona e infliggere danni generosi, talvolta combinandoli con attacchi precisi e brutali, anche avviando offensive speciali con i membri della compagine. Se da una parte potrebbe offrire ancora di più, dall’altra il game design di Persona 5 Tactica, che appare denso e particolareggiato di elementi, mi ha dato la sensazione di essersi fatto scoprire non integralmente. Le prime quattro ore che mi è possibile raccontare, infatti, sono culminate in scontri e missioni che è possibile scegliere al LeBlanc, il centro nevralgico delle intere operazioni dei Ladri Fantasmi all’interno del Metaverso.

Condividi con gli amici Inviare

Il team nipponico, capace di differenziarsi da altri studi di sviluppo per inventiva e capacità di esposizione, ha saputo incuriosire, tessendo al momento una produzione che ha tutte le carte in regola per sorprendere e intrattenere. Manca molto poco al 16 novembre, data d’uscita dell’opera su console (next gen e old gen) e PC, e l’attesa per molti potrebbe in effetti essere estenuante. In un periodo così colmo d’uscite, arricchito da tante opere diverse e dal grande impatto, sorprendersi resta ancora la parte certamente migliore., in tal senso,