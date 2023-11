Valorant: Episodio 7 Atto 3 – Anteprima

Valorant, l’FPS tattico online di Riot Games, continua il suo convincente percorso di crescita. Stavolta tocca all’Episodio 7 Atto 3 consegnarci il solito, balsamico sacco stracolmo di novità.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC Data d’uscita: Già disponibile

Disponibile dal 31 ottobre, il nuovo aggiornamento ha dato in pasto alla comunità un bel po’ di nuove skin e tanti contenuti cosmetici, ma soprattutto un nuovo Agente di quelli tosti.









Sto parlando di Iso, il fixer cinese che è stato accolto con grida di eccitazione da alcuni e urla di disapprovazione da altri. Come mai tanto clamore? Seguitemi, ve lo presento.

ISO, IL FIXER LETALE

Assassino di razza o Duelist con la D maiuscola se preferite il client inglese, Iso è dotato di un kit abilità che lo rendono un avversario davvero ostico da affrontare senza compagni nei dintorni. Di contro, le sue skill difficilmente possono essere sfruttate al massimo da chi ha scarsa dimestichezza con le micidiali dinamiche di Valorant, uno shooter competitivo a squadre in cui, spesso, è quel che accade in una frazione di secondo a determinare l’esito di un round.

Ecco il kit abilità di Iso:avvia un conto alla rovescia di concentrazione. Una volta completato, ogni nemico abbattuto genera una sfera d’energia. Sparare a questa sfera fornisce uno scudo che assorbe un singolo evento di danno, qualunque sia la fonte.Iso lancia un dardo davanti a sé, applicando brevemente lo status fragile a tutti i giocatori che tocca. Il dardo può attraversare gli oggetti solidi, muri compresi.genera un muro di energia indistruttibile che blocca i proiettili.Iso lancia una colonna di energia attraverso il campo di battaglia, che trascina lui e il primo nemico colpito in un’arena interdimensionale. Iso e il suo avversario duellano all’ultimo sangue.

Il motivo di tanto discutere è presto detto: Iso incarna talmente bene il significato del termine Assassino, la classe cui appartiene, da dare l’impressione di essere sbilanciato o “rotto”. La sua Ultimate del resto è tanto spettacolare quanto indicativa di un’anima tecno-dark (con screziature di viola) e di una evidente propensione alla sfida 1 VS 1. Imprigionando il malcapitato di turno in una sorta di labirinto i cui muri spariscono dopo pochi istanti per lasciare spazio al duello, Iso è l’Agente ideale per chi brama il brivido della sfida a… singolar tenzone.

VALORANT: EPISODIO 7 ATTO 3, OMAGGIO ALLA CINA

Ancor più di Phoenix, un altro divertente esponente della categoria Assassini, il nuovo arrivato può rivelarsi parecchio fastidioso se utilizzato da un giocatore esperto, capace di sfruttarne

Se Iso è la vera superstar dell’update, di sicuro il nuovo Battle Pass farà la gioia di chi ama curare nei minimi dettagli i suoi personaggi: nei moderni campi di battaglia online, si sa, uccidere è importante ma farlo con stile è un altro paio di maniche. Ecco alcune ricompense previste dal nuovo Battle Pass (prezzo: 1,000 VP):

Ricompense gratuite: Sandswept Sheriff, Hundreds and Thousands Gun Buddy, VERSUS // Breach + Raze Card, Updraft Scare Spray

Sandswept Sheriff, Hundreds and Thousands Gun Buddy, VERSUS // Breach + Raze Card, Updraft Scare Spray Ricompense premium: Paid Track, Sandswept Vandal, Libretto Operator, Silhouette Guardian, Sandswept Melee, Let It Cook Gun Buddy, Fragger’s Fall Spray, Order for Owen! Card, Knitted Bee Gun Buddy

Per finire, un cenno alla linea di modelli Eroe Valoroso. Si tratta di un set di skin a pagamento ispirato a Sun Wukong, il mitico Re Scimmia – noto anche come Monkey King – che qualcuno conoscerà per i film d’animazione o per i fondamentali racconti appartenenti alla cultura cinese (una j-curiosità: Akira Toriyama, il leggendario autore dell’altrettanto mitologico Dragon Ball, ha tratto ispirazione proprio dalle sue gesta).

Come si può evincere dall’Horizon Event Pass e, più in generale, da tutti i nuovi contenuti recentemente giunti in game insieme alla patch 7.09 (NB: ci sono stati anche alcuni interventi tra Agenti già esistenti e armi, cliccando qui troverete tutti i dettagli), Riot Games stavolta ha optato per rinfrescare Valorant con una ventata di novità dal deciso profumo d’Oriente, per la precisione di Cina.

Se da un lato l’Episodio 7 Atto 3 è ideato per celebrare la comunità cinese e la sua integrazione nella famiglia dello shooter, dall’altro ha fatto molto discutere fin dal suo reveal a causa di Iso, un killer dotato di abilità(per chi ha la sfortuna di imbattersi nel fixer senza alleati nei paraggi). Gli amanti della cosmesi, gratuita o premium che sia, non rimarranno delusi dalla solita enorme mole di contenuti e dalla consueta attenzione posta anche in questo aspetto del gioco che, come ben sanno gli appassionati di Valorant e non solo, da sempre contraddistingue la software house di Los Angeles.