Teamfight Tactics: Rumble Remix – Anteprima Hands-On

Dopo Song of Nunu: A League of Legends Story e a un numero esagerato di altrettante produzioni, il prossimo 10 novembre sbarcherà su Teamfight Tactics il corposo e interessante aggiornamento Rumble Remix, pensato per arricchire un’esperienza già di per sé ben rimpinguata.

Sviluppatore/Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free-to-Play Localizzazione: Presente Multiplayer: Assente PEGI: + 18 Disponibile su: PC e mobile Data d’uscita: 10 novembre 2023

Il mondo mobile è ricco, ricchissimo di produzioni di ogni tipo e genere. Il successo di Vampire Survivors di Luca Galante, uno degli esempi più concreti, è certamente il più famigerato e noto, nonché quello che è diventato al contempo un vero e proprio metro di paragone. Non poteva mancare, infatti, un videogioco ispirato al mondo di League of Legends, che ormai fra opere dedicate alla sua lore e tante altri collegamenti, potrebbe addirittura far impallidire gli intricatissimi mondi di Dark Souls e Apex Legends.









Nei giorni scorsi, però, fra una cosa e l’altra, ho partecipato a un evento dedicato a Teamfight Tactics, il videogioco di strategia multigiocatore che, a breve, si aggiornerà con Rumble Remix, un corposo contenuto aggiuntivo pensato per aggiungere ulteriore sale all’opera mobile. Tra uno scontro e l’altro, scoprendo quanto può essere profonda la Tana del Bianconiglio, ho vinto e perso, ma mi sono soprattutto interfacciatio con un’implementazione che potrebbe portare grosse e notevoli novità all’interno dell’opera.

A TUTTO TEAMFIGHT TACTICS: RUMBLE REMIX

Nel corso della presentazione, e in generale all’interno dell’evento, il tema principale portato avanti dagli sviluppatori è sempre stato uno: la musica. Fondamentale da sempre all’interno del videogioco tattico, che si basa su arene e scontri totali con nemici di ogni genere, le tracce e i brani musicali avranno un ruolo fondamentale per quanto concerne la lore all’interno del titolo. In tal senso, durante la creazione del proprio team e, in generale, di una squadra affiatata, in automatico si costituirà la propria composizione. Un compito decisamente complesso, in realtà, poiché questa gestazione è passata fra le mani di compositori esperti che si sono prodigati per offrire dei contenuti che ampliassero anche il feeling del giocatore con il titolo.

Un risultato che, considerando la mia prova, è stato soddisfacente. La musica può mischiarsi con la struttura di gioco rapida e vivace di Teamfight Tactics? Incredibile, ma vero, sì: può farlo eccome. Al riguardo, sono i tratti, collegati direttamente ai brani musicali all’interno degli scontri, a dare ulteriore enfasi e profondità alle lotte che si possono concatenare e ai momenti da vivere; talvolta basterà semplicemente schierare le proprie unità sulla plancia e attendere che il resto si sviluppi. Intanto, mentre si lotterà e si cercherà di portare a casa la vittoria, sarà la musica ad accompagnare il giocatore.

TANTA AZIONE E MOLTE BATTAGLIE

Oltre alla musica, però, le performance miglioraranno con moltissime coreografie: tutto, in tal senso, passa dai tratti dei personaggi in gioco. Oltre a compensare con differenti strategie, ci saranno parecchie novità bonus che potranno essere adoperate all’interno dell’esperienza. I True Damage, utili per massimizzare i danni e fare del male, conferiranno velocità extra alle azioni, garentendosi del potere con l’accumulo di più oggetti. Akali, la protagonista di questo massiccio aggiornamento,. I loro membri, insomma, avranno danni bonus che aumenteranno con le uccisioni. Di seguiro, però,, con lo scopo di arrivare in fondo per conquistarsi la stima dell’intera lobby. L’importanza dei tratti, considerando le tre categorie dell’aggiornamento, è stato costruito per offrire un maggiore coinvolgimento.

L’obiettivo del team è chiaramente quello di offrire una playlist dei momenti migliori dei vecchi set, a cominciare da Runeterra Riforgiata. I portali avranno un impatto maggiore rispetto a quello dell’ultimo set, tant’è che svilupperanno ulteriori momenti avventurosi. Remix Rumble, a differenza degli altri, punta sulla spettacolarizzazione e la sperimentazione, dando in mano al giocatore la possibilità d’interfacciarsi con un divertimento sconfinato e inaspettato. In tal senso, però, non torneranno le Leggende: il team intende esplorare totalmente le nuove meccaniche e offrire, quindi, un’esperienza ancora più profonda.

, dunque,, ovvero delle stelle disponibili nella plancia, comparendo talvolta nei negozi. Le Ipestar, in tal senso, hanno un potere immediatato e sconfinato, utilissimo in battaglia per contrastare i nemici e fare letteralmente la differenza fra uno scenario e l’altro, garantendo un bonus di uno ai propri tratti. Alcune Iperstar, infatti, saranno complesse da trovare e alcune saranno disponibili soltanto a fine partita, il che metterà i giocatori a esplorare ogni metro quadro per ottenere questi preziosi tesori., però,. Con Remix Rumble, in tal senso, il team è intenzionato a offrire moltissime personalizzazioni sin dal lancio ufficiale dell’aggiornamento.

Ci saranno i mini set Hearthsheet, attesissimi dai fan di lunga data, seguito dall’arena K/DA, offrendo un luogo perfetto in cui battersi con i giocatori di tutto il mondo (Teamfight Tactics arriverà anche in Asia). Al riguardo, le attenzioni del team sono soprattutto nei confronti degli eSports e del Vegas Open, un’importantissima manifestazione statunitense in cui player di tutto il mondo e giocatori si contenderanno il titolo all’iterno di Teamfight Tactics, con l’obiettivo di vincere.

Remix Rumble, oltre ad aggiungere molta qualità e tanti contenuti e correzione, migliora anche le prestazioni generali e affina alcune particolarità interne dell’opera. Sembra proprio che Riot Games abbia speso molte ore per offrire un’implementazione capace di essere migliore della precedente, con l’obiettivo di offrire al contempo un contesto, dei tratti e delle particolarità uniche., ora,