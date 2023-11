Like a Dragon: Infinite Wealth – Anteprima Hands-On

In occasione dell’arrivo del codice review dell’ultimo Like a Dragon, che celebra il ritorno in grande stile del leggendario Kazuma Kiryu, SEGA ci ha fatto una bella sorpresa regalandoci una “adventure demo” del nuovo gioco che arriverà all’inizio del prossimo anno Like a Dragon: Infinite Wealth. Per poterla giocare abbiamo prima dovuto portare a termine l’avventura di Kazuma, soprattutto per motivi di continuity narrativa. L’ottavo capitolo della saga metterà ancora una volta sotto i riflettori il Drago di Dojima, stavolta al fianco del giovane scavezzacollo Ichiban Kasuga.

Sviluppatore / Publisher: Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA Prezzo: 69,99 euro Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 18+ Disponibile Su: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Data di Lancio: 26 Gennaio 2024

Se avete già avuto occasione di vedere qualche trailer o stralci di gameplay non potrete non aver notato il radicale cambio di setting di Wealth, ma non fasciatevi la testa troppo presto. Nel gioco infatti saranno presenti anche classiche ambientazioni urbane (non solo sotto forma di flashback), da Yokohama a Kamurocho, ma la grossa novità che andrà ad affiancare i soliti quartieri affollati e iper-illuminati dal neon di Tokyo e dintorni è rappresentata dalle soleggiate e popolose spiagge hawaiiane. Tranquilli, non ci troveremo davanti ad una versione “Xtreme Beach Volleyball” di Yakuza… non del tutto almeno. Infinite Wealth infatti propone alcune sfiziose varianti al gameplay classico della serie, che già con il primo Like a Dragon aveva sparigliato non poco le carte in tavola.









Ovviamente eviteremo qualsiasi tipo di spoiler sulla trama preliminare in quanto il suo incipit è strettamente legato all’epilogo di The Man Who Erased His Name. Vi basti sapere che per un motivo del tutto personale Ichiban decide di partire per le Hawaii, dove ovviamente non perde tempo nel mettersi nei guai. La sua strada viene ad incrociarsi con quella di Kazuma, arrivato nelle isole USA proprio dopo e per colpa delle vicissitudini della sua ultima avventura.

IL MEGLIO DI DUE MONDI IN LIKE A DRAGON



I due scoprono di essere praticamente sulle tracce della stessa persona e per questo motivo decidono di stringere un’alleanza temporanea. Dalla demo già si intuisce che nonostante il cambio radicale di setting per entrambi i personaggi gli echi del passato torneranno a farsi sentire e che sulle loro strade dovremo aspettarci la presenza di un cast di “comprimari” nutrito, senza escludere qualche ritorno di lusso.

Il combat system è una derivazione di quello a turni del primo Like a Dragon, con maggiore libertà e un pizzico di strategia in più. Ognuno dei componenti del vostro party avrà uno spettro di possibilità di attacco/difesa più ampio rispetto al passato e anche il loro posizionamento sul campo di battaglia, che rimane comunque confinato all’interno di un cerchio, andrà ad influenzare un po’ questi fattori. Si potranno recuperare gli oggetti da per terra come nei classici Yakuza, sempre rimanendo nel proprio spazio di appartenenza, per usarli come arma improvvisata e massimizzare i danni inferti. Lo stesso ovviamente potranno fare i vostri avversari che nella demo però non sono ancora sembrati in formissima in termini di I.A.. Non mancano inoltre tecniche DAVVERO speciali, alcune delle quali perfettamente in linea con lo stile un po’ sopra le righe dell’intera produzione.

Fa un po’ strano vedere Kazuma impegnato in combattimenti a turni, ma il team di sviluppo non ha dimenticato le origini del Drago, che anche questa volta può contare su tre diversi stili di lotta, selezionabili tramite la croce direzionale, che danno accesso a diversi set di mosse ovviamente legate comunque alla struttura a turni del gioco. Ci sarà però una piccola deroga a questa regola, una mossa speciale di Kiryu chiamata “Rinascita del Drago” che gli permetterà di attaccare con totale libertà per un limitato periodo di tempo per dare sfogo a tutta la sua potenza.I

A corredo dei combattimenti, che ovviamente rimarranno uno dei pilastri portanti del gameplay di questo Like a Dragon, troviamo la solita quantità esagerata di side-missions che però avranno un sapore più particolare rispetto al solito., a fare appostamenti a dei pervertiti guardoni ma anche a correre a perdifiato nei panni di un rider che deve portare a destinazione i più disparati cibi. Il gameplay di queste ultime quest ci ha ricordato un bizzarro mix tra gli storici titoli arcade Radical Bikers e Crazy Taxi e non escludiamo di ritrovare altri richiami a vecchi classici SEGA nel corso del gioco.

Torneranno anche i mestieri, uno degli elementi più apprezzati nel primo Like a Dragon, e ovviamente passatempi di ogni tipo nei locali della città. Tra questi spiccheranno attività legate proprio alla natura tropicale della location, tra tour subacquei e attività commerciali dal dubbio gusto, che però diventeranno disponibili solo dopo aver raggiunto determinati livelli di esperienza in specifici lavori.

RISCHIO CALCOLATO?

Con la demo abbiamo solo iniziato a grattare la superficie di un gioco che sembra avere davvero nascondere una quantità di sorprese fuori dal comune. Una di queste sarà quella sorta di “modalità Animal Crossing” che si è vista in uno degli ultimi trailer, nella quale La presenza di due personaggi così iconici, anche se per motivi diversi, poteva essere un azzardo. Le avventure di Kiryu-San sono sempre state contraddistinte da un mood narrativo più serio e composto, mentre Ichiban fin dalla sua prima apparizione da protagonista ha dato alle sue scorribande una connotazione molto più scanzonata e “leggera”. Insieme avrebbero potuto essere aspramente eterogenei oppure dare vita all’ennesima coppia perfetta sulla falsa riga di Bad Boys o Arma Letale.

Dopo aver dato questo primissimo e veloce assaggio alla loro prima sortita in coppia siamo curiosissimi di vedere dove il tutto andrà a parare. Rimane qualche perplessità sul fatto che le follie estreme proposte nel gioco possano smorzare o addirittura ridicolizzare la storia di fondo, ma abbiamo fiducia nel team Ryu Ga Gotoku Studio. Non vediamo l’ora di poter mettere le mani sulla versione completa di Like a Dragon: Infinite Wealth, per la quale dovremo però attendere ancora un po’… giusto il tempo di goderci le festività natalizie.