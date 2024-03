Alla scoperta di The Finals: Stagione 2, la nuova stagione del videogioco apprezzatissimo di Embark Studios, in arrivo dal prossimo 14 marzo 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sviluppatore/Publisher: Embark Studios / Embark Studios Prezzo: Free-to-play Localizzazione: Presente Multiplayer: Competitivo Online PEGI: 18 Disponibile su: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Data d’uscita: La Season 2 sarà disponibile dal prossimo 14 marzo 2024, mentre il videogioco è già disponibile

The Finals, approfondito a dovere dal nostro Emanuele Feronato in un’anteprima, è certamente il titolo multigiocatore più apprezzato di questa annata assieme a Helldivers 2, a sua volta curato da Marco Brom. The Finals, al riguardo, ha raggiunto dei traguardi importanti, proponendo un sistema di gioco strutturato con intelligenza e passione, dando ai giocatori la possibilità di interfacciarsi con un sistema di microtransazioni per nulla invadente e implementato a dovere.









La Stagione 2 di The Finals, in tal senso, garantirà al giocatore la possibilità di interfacciarsi con nuovi metodi di gioco coinvolgenti e interessanti. Nel corso delle ultime quarantotto ore, infatti, le abbiamo spolpate per bene dopo essere stati invitati a un evento dedicato al titolo, con un numero generoso di aggiunte e novità che potrebbero interessare gli appassionati in modo del tutto coinvolgente. Intanto, il percorso di The Finals è stato certamente costellato di tanti successi, nel corso degli ultimi mesi, complice la sua natura free-to-play che ha consentito ai giocatori di poter entrare in contatto con la produzione, davvero notevole e fantastica.

THE FINALS ENTRA NELL’ARENA

È la prosecuzione di un progetto vincente e appassionante, capace di lasciare di stucco e di intrattenere piacevolmente, come di portare il giocatore su un nuovo grado di gioco che potrebbe intrattenerlo ulteriormente. Se pad alla mano è piacevole, anche grazie a un ottimo approccio, strutturalmente riesce a coniugare sapientemente le caratteristiche inedite di un progetto brillante e vivace, ancora oggi uno dei più vissuti e apprezzati su Steam nonostante lo sbarco democratico di Helldivers 2, l’altra opera che ora sta completamente consumando i giocatori sotto ogni superficie. Cosa apporta il nuovo percorso di The Finals? Ora ci arrivo.

Le novità principali vertono, soprattutto, sulla nuova mappa proposta per il titolo di Embark, denominata “SYS$HORIZON”, una mappa completamente hackerata a causa di qualcuno che pare voglia mettere i giocatori alle strette, interessato più a stravolgere le regole del gioco che fare, inevitabilmente, buon viso a cattivo gioco. Insomma, la mia prova, svoltasi assieme ad altri colleghi di differenti testate, è stata piacevolmente inaspettata: la mappa propone un design unico nel suo genere, con un numero esagerato di approcci diversi e di situazioni uniche. Al contempo, diventa inevitabile usare metodi diversi per procurare dolore agli avversari e, in seguito, procedere a testa bassa nella scoperta delle novità della mappa in ogni frame.

Le principali, al riguardo, includono dei colpi di genio come tubi, portali multidimensionali e tanto altro. Alla base della nuova mappa, insomma, ci sono le abilità dei giocatori, suddivisi in Pesanti, Medi e Leggeri. Il team ha lavorato per accontentare tutte le categorie, inserendo dei perfezionamenti come lo Smaterializzatore, il Cubo Anti-gravità e il Gateway e il Date Reshaper.

I medi, in tal senso, sono coloro che avranno maggiori possibilità, con due aggiunte, date dai Date Reshaper e dallo Smaterializzatore: quest’ultimo cancella completamente il pavimento per intrappolare gli avversari, mentre il Date Reshaper è un gadget che muta le fortificazioni nemiche in qualcosa di diverso, come una mina ben celata in una sedia e tanto altro; è utile per fare breccia nelle difese altrui e, in seguito, sorprendere gli altri giocatori alle spalle, per poi concatenare attacchi speciali e aumentare la propria potenza di fuoco per consentire approcci diversi.

Il Cubo Anti-gravità, invece, è adattato unicamente per i Pesanti: si tratta di uno strumento che manipola la gravità nelle immediate vicinanze, utile per sollevare i nemici e gli oggetti. Il giocatore potrà scegliere come usarlo in base alle situazioni, se come strumento difensivo oppure, al contrario, se offensivo per crearsi delle opportunità con gli avversari. Il Gateaway, invece, potrà essere adoperato da parte dei Leggeri: si tratta di una coppia di portali a raggio limitato che possono lanciati e attivati, con i concorrenti e tanto altro che possono essere spostati in base a cosa si trovano davanti. Ovviamente, non si potrà sparare attraverso di esso, come inoltre già comprovato nel corso della prova, quando ho invano tentato di freddare un avversario prima che riuscisse ad avere la meglio su di me.

TRA BOMBE E POWER SHIFT

Il paesaggio urbano della nuova mappa, cyberpunk e vibrante su più livelli, fornisce un gradevole coinvolgimento al suo interno. L’altro grande update del titolo, infatti, è il Power Shift: si tratta di una modalità cinque contro cinque in cui due squadre competono per scortare una piattaforma all’interno del level design dell’opera. L’obiettivo, insomma, è quello di impossessarsi della stessa per poi avanzare, entrando in contatto con gli altri giocatori, che tenteranno a loro volta di rubarla, provando a portarla all’obiettivo.

Condividi con gli amici Inviare

In tal senso, i vari concorrenti potranno inoltre competere in un rinnovato League System,. È anche presente un nuovo sistema di progressione, che offrirà diverse ricompense settimanali da parte degli sponsor, permettendo ai giocatori di passare da Rookie a Pro completando i vari contratti messi a disposizione. Le novità previste per il nuovo corso di The Finals, insomma, consentono ai giocatori di interfacciarsi con delle nuove modalità tutte da scoprire, utili per migliorare e intrattenersi ulteriormente con un FPS free-to-play multigiocatore che sta dando parecchie soddisfazioni. E non resta che attendere domani.