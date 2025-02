Apex Legends: Takeover – Anteprima

Con l’arrivo della Stagione 24 di Apex Legends, c’è modo di festeggiare anche il titolo di Respawn, infatti sono ben sei le candeline che il free to play si appresta a spegnere e con l’arrivo dei contenuti di Takeover, ecco succose novità atte a celebrare tanto il gioco, quanto i suoi fedelissimi appassionati.

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment / Electronic Arts Prezzo: Free-to-play Localizzazione: Presente Multiplayer: Presente, cooperativo online, competitivo online PEGI: 16 Disponibile su: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Data d’uscita: Già disponibile

APEX LEGENDS: TAKEOVER, BUON COMPLEANNO

Al solito, siamo stati invitati ad una presentazione virtuale per poter ammirare in anteprima le principali novità che andranno a comporre il nutrito pacchetto di aggiornamento per Apex Legends. L’introduzione ai contenuti è stata graduale nell’esposizione, andando a toccare un ventaglio di opzioni davvero ricco. Partiamo dalla solita promessa e cura del team di sviluppo riguardo gli aggiornamenti che regolano l’anti-cheat: questi saranno mirati e concentrati per offrire un’esperienza utente precisa e funzionale.

Parte delle novità riguardano la calibrazione delle armi, come la posizione delle casse di rifornimento nella mappa di gioco. In occasione del sesto anniversario, tutte le armi subiranno una nuova calibrazione. Tutte. Così facendo il team di sviluppo si augura che ogni giocatore possa tornare a scoprire – e magari anche odiare – tutti nuovi approcci con le numerose bocche di fuoco presenti nel gioco. Anche le stesse casse rifornimento sono state riviste per l’occasione, questa volta posizionate in punti strategici i quali, aiutati da specifiche indicazioni, saranno più semplici da trovare e gestire da parte del party, a patto di avere una squadra affiatata con cui giocare. Tali modifiche e ricalibrazioni andranno a toccare anche gli elmetti in dotazione, sempre attingendo a livelli di rarità, perks e abilità attive.

RANKED ACCOMPAGNATE

Deliziosa novità sono le introduzioni alle partite ranked. Questa volta per accedere a specifiche categorie o sfide, sarà necessario portare a termine alcuni step di partita in partita. Una sorta di mini obiettivi da completare così da stabilire un livello data dalla nostra esperienza e poter entrare nelle ranked. Semplificazione per i giocatori meno esperti? Forse, ma si apprezza la voglia di non precludere nulla al giocatore medio, anche al semplice curioso che vuole mettere il naso fuori dalla sua confort zone. Questi step fungono quasi da tutorial per preparare ogni giocatore o eroe bramoso di nuove sfide.

A queste si aggiungono anche nuovi perks da sfruttare in battaglia, che vi lasciamo il gusto di scoprire direttamente con una prova sul campo (anche perché sarebbe difficile spiegarli a parole e sinceramente vorrei anche io ben capire come applicarli al meglio in battaglia). Per concludere, in occasione del sesto anno di vita di Apex Legends, gli sviluppatori hanno confermato che per tutto il corso della stagione ci saranno eventi a tema e altre sorprese per festeggiare assieme alla community questo glorioso traguardo, sottolineando come parte del successo di Apex Legends è dato proprio dal supporto dei suoi giocatori.