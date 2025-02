WWE 2K25 – Anteprima Hands-on

L’ultimo anno per la WWE è stato di quelli che non si dimenticano. Dopo l’impensabile addio di Vincent Kennedy McMahon, storico chairman della compagnia, e l’accordo commerciale con Netflix che ha lanciato gli show della WWE nelle case di mezzo mondo, la qualità del prodotto sembra aver imboccato un trend decisamente positivo. Stessa sorte era toccata di recente alla lunga saga videoludica dedicata alla WWE, risollevata negli ultimi anni dai capitoli targati 2K decisamente più convincenti. Riuscirà WWE 2K25 a sfruttare questa ondata positiva e raggiungere i fasti del passato?

Sviluppatore / Publisher: Visual Concepts / 2K Prezzo: € 69,99 Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo online e locale PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 14 marzo 2025 (7 marzo 2025 AA) Genere: Simulazione sportiva / Wrestling

UN GRANDE ANNO (DI WRESTLING)

Non c’è dubbio che la sinergia col prodotto offerto dalla WWE influenzi un po’ come le maree le oscillazioni qualitative dei giochi di wrestling. Non è un assioma, ci sono capitoli passati che spiccano anche in periodi tremendi della WWE, ma in generale il miglioramento nella scrittura e nelle performance degli show aiuta la resa finale dei giochi. Su WWE 2K25 grava dunque un’attesa piuttosto importante, alimentata dai buoni risultati dello scorso anno e del periodo entusiasmante che si sta vivendo in TV e nei palazzetti.

Non sorprende per nulla, dunque, che i ragazzi di Visual Concepts abbiano scelto come tema di quest’anno la Bloodline, ovvero la stable (gruppo di wrestler alleati) samoana che negli ultimi anni è stata al centro di un’importantissima storyline che ha certificato il ruolo di mega-star di Roman Reigns, ha dato spazio a numerosi altri talenti su cui la federazione potrà costruire il futuro e spinto The Rock a tornare per imporre a chiunque il suo ruolo di Finale Boss.

Dedicare lo Showcase alla Bloodline può apparire una scelta un po’ azzardata, di solito questa modalità celebra i grandi momenti del passato, maed è probabile che questa trama trovi una conclusione (anche se nulla è definitivo nel wrestling) nell’imminente WrestleMania.

Per quello che abbiamo avuto modo di vedere durante il nostro rapido passaggio da Londra per la prova in anteprima, l’epopea della storyline è stata presa molto alla larga, includendo nelle sue trame anche lottatori solo tangenzialmente collegate a Reigns e ai fratelli Uso, come Nia Jax, cugina di Dwayne Johnson, al secolo meglio conosciuto come The Rock. Ovviamente, nel corso della modalità il racconto si concentrerà sul cuore della storia del Tribal Chief e dei suoi soci, con qualche novità: quest’anno infatti lo Showcase consente non solo di rivivere pezzi di storia della WWE, ma in alcuni casi anche di assistere a scenari alternativi o a capitoli del racconto mai accaduti in TV e possibili solo in WWE 2K25: cosa sarebbe successo se la Bloodline si fosse trovata faccia a faccia con i Dudley Boys?

HO VISTO WWE 2K25 E MI TREMANO LE CORDE

Negli ultimi anni, ma soprattutto nel 2024, la produzione televisiva della WWE è cambiata, avvicinandosi di più a quella degli sport da combattimento e più in generale introducendo una regia più fresca e movimentata. Come detto da Lynell Jinks, sviluppatore di Visual Concepts con cui abbiamo potuto scambiare qualche parola in remoto durante l’anteprima (trovate l’intervista su TGM #411 in edicola a breve!), non è stato necessario fare un gran lavoro di adattamento, perché in realtà sono stati gli show WWE ad avvicinarsi a ciò che già si vedeva in WWE 2K. E in effetti, guardando oggi Raw e Smackdown si ritrovano diversi elementi visivi del gioco di Visual Concepts, a partire dall’inquadratura più stretta sul ring.

Ciò non significa tuttavia che WWE 2K25 non abbia goduto di miglioramenti e rifiniture anche dal punto di vista grafico. Come detto anche l’anno scorso, l’interazione tra figure umane è le corde del ring è uno degli aspetti più difficili da cogliere e riprodurre, ma anche uno dei più efficaci per mantenere il giocatore “dentro” il gioco. Anchein questo senso, con interazioni più naturali e “casuali”, ovvero le corde reagiscono alle animazioni dei lottatori, anche se queste non prevedono direttamente contatti con le stesse, ma finiscono per coinvolgere a causa del posizionamento dei personaggi. Più in generale, l’impressione che abbiamo avuto è stata quella dinel complesso, per il modo in cuidel personaggi sul ring, per isotto i colpi, trema e reagisce a ciò che succede sopra di lui e per, più dettagliato, animato e partecipe, anche grazie alle reazioni audio che accompagnano gli incontri.

Dopo il buon capitolo dello scorso anno non serve una rivoluzione, ma una serie di miglioramenti e durante la nostra prova a Londra li abbiamo trovati: uno, che non abbiamo ancora citato, è la possibilità di mettere in scena match misti tra uomini e donne. E dopo aver letto questa frase, so già a quale scontro stavate pensando (guardate le immagini). Tuttavia non finisce qui, perché WWE 2K25 ha in serbo altre sorprese, ma è troppo presto per parlarvene (anche perché non sappiamo nulla nemmeno noi!), ma scommettiamo che ci sarà tempo e modo per farlo prima dell’uscita del gioco su PC e console, fissata per il 14 marzo (con accesso anticipato dal 7 marzo per le edizioni speciali).