Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Anteprima Hands-On

Ecco che succede a saltare una generazione di console Nintendo: si lasciano indietro giochi come Xenoblade Chronicles X. Fortunatamente la ludoteca di Wii U non è esente da conversioni; quello che ci vuole per ingannare l’attesa per Switch 2.

Sviluppatore / Publisher: Monolith Soft / Nintendo Prezzo: € 59.99 Localizzazione: Testi Multiplayer: Cooperativo online PEGI: 12 Disponibile su: Switch Data di lancio: 20 Marzo 2025

Con il buon vecchio Switch avviato ufficialmente sul viale della pensione, tocca a Monolith Soft l’onere di organizzare una degna cerimonia di addio. Una particolarmente importante per gli appassionati di JRPG, giacché, con il presente Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, la fortunata console Nintendo diventa ufficialmente l’unico sistema dove giocare tutti i capitoli finora pubblicati nell’ormai affollata saga di Xenoblade Chronicles.

Un evento che ha un valore particolarmente importante, essendo il gioco originale uno dei pochi “pesi massimi” ancora esclusivo appannaggio di Wii U. Ma poi, esiste davvero la vita senza il paddone?

LA RISCRITTURA DI XENOBLADE CHRONICLES X

Sì, direi che possiamo vivere anche senza quell’ingombrante periferica, in maniera migliore di quanto inizialmente temessi. Il tempo del resto passa inesorabile, e ben due lustri ci separano dall’uscita dell’originale Xenoblade Chronicles X, un gioco che sfruttava in maniera significativa il bizzarro controller di Wii U per donare maggiore immersività all’esplorazione di Mira, uno dei più affascinanti e convincenti ecosistemi alieni mai realizzati per un videogioco. Con il massiccio schermo di quel joypad sotto steroidi era possibile tenere d’occhio i quadranti che dividono il pianeta arrivando a gestire importanti dati come l’estrazione delle risorse dal sottosuolo; se, come me, all’epoca siete rimasti folgorati dall’originale uso del VMU di Dreamcast in Code Veronica e apprezzate il coinvolgimento che uno schermo supplementare può donare, allora forse conserverete un bel ricordo della simbiotica convivenza tra Wii U e televisione che solo una console tanto bistrattata riusciva a creare.

Ti faceva sentire un fighissimo specialista sul campo capace di mantenere la calma mentre tutto attorno si aggiravano alieni colossali, ma devo dire che il passaggio a Switch è stato discretamente indolore. Sì, per raggiungere la fatidica mappa ora è necessario addentrarsi nei menu e sì, l’immersività sulle prime accusa un attimo il colpo se vi siete goduti il gioco nella suo originale incarnazione, ma ci vuole poco per abituarsi, complice anche la portabilità che, a mio parere, trasforma completamente l’esperienza.

Xenoblade Chronicles X è un gioco colossale che abbina a una grande libertà di approcci ed esplorazione una narrazione frammentata, da ricercare nelle numerose missioni secondarie per avere un quadro d’insieme preciso che possa far luce in questo lontano futuro in cui la razza umana è costretta a cercare tra le stelle una nuova casa. In altre parole, se desiderate realmente gustarvi appieno la visione di Tetsuya Takahashi, allora dovete mettere in conto tante, tantissime ore di gioco, che adesso potrete ritagliarvi dove e quando volete. Pausa pranzo al lavoro o placidamente spalmati sul letto? Il limite sarà dettato solo dalla vostra dedizione e dalla carica di Switch.

MA IO QUESTO GIOCO LO CONOSCO A MEMORIA…

C’è ovviamente il rovescio della medaglia, e chi ha investito un quantitativo di tempo inconfessabile nel gioco originale potrebbe non avere tanta voglia di tuffarsi nuovamente in un’avventura così complessa. Fortunatamente Monolith Soft ha accumulato nel frattempo un bel po’ di esperienza per adattare al meglio il gioco alla duplice natura di Switch. La prima cosa che salta – letteralmente – all’occhio è l’interfaccia, con caratteri chiari e leggibili, persino in modalità handheld. I font sono ora lievemente più grandi e definiti, permettendo una lettura più snella in un gioco dove la comprensione del testo è cruciale, anche solo per scegliere le abilità più adatte in battaglia a seconda della posizione del protagonista Cross rispetto al nemico, un marchio di fabbrica della serie che si ripresenta all’appello puntuale. E qui arriva un elemento che mi ha colpito, destinato a riscrivere l’arte del combattimento all’interno del gioco, ovvero la cosiddetta Ricarica Rapida, una risorsa limitata che consente l’attivazione istantanea di una tecnica durante il suo periodo di cooldown, con un consumo proporzionato ai secondi risparmiati.

Per chi non ha mai giocato Xenoblade Chronicles X potrebbe sembrare un meccanismo marginale, ma nell’ottica delle Urla del Guerriero (ennesima meccanica, stavolta mirata a fornire supporto ascoltando repentinamente le richieste dei compagni di squadra) trasforma completamente la cadenza dei combattimenti, garantendo potenzialmente un apporto curativo costante alla squadra e velocizzando la sinergia che scorre tra i suoi membri, creando combinazioni offensive più efficaci.

Mi rendo conto che quello che ho appena scritto possa sembrare arabo per i novellini, ma per il momento è giusto così: Xenoblade Chronicles X è un gioco misterioso, ricco di meccaniche più o meno riuscite che andremo a esaminare per bene e riscoprire alla luce delle migliorie introdotte dalla Definitive Edition in sede di recensione; Nintendo, da parte sua, è stata tanto gentile da farci avere questa build con grande anticipo, permettendoci di valutare l’effettivo impatto delle novità elucubrate da Monolith Soft, tanto nella struttura ludica quanto sotto il profilo puramente narrativo. Vi do dunque appuntamento al mese prossimo, visto che il gioco è in uscita il 20 marzo.