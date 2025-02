Nitro Gen Omega – Anteprima Hands-On

La definizione ufficiale di Nitro Gen Omega è “rpg tattico a turni spaghetti anime”. Una definizione un po’ verbosa forse, ma che nel giro di pochi minuti con il gioco in mano rivela tutta la sua accuratezza.

Sviluppatore / Publisher: DESTINYbit / DESTINYbit Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam); console previste per il lancio della 1.0 Data di Lancio: 2025

Devo dire la verità: per quanto mi avesse intrigato, il trailer di annuncio di Nitro Gen Omega mi aveva lasciato con più domande che risposte. Cioè, in realtà la domanda era soltanto una, ma abbastanza importante: ma di preciso questo gioco cos’è? E dunque quando mi è stata offerta l’opportunità di scambiare due chiacchiere con il team di sviluppo, non ho potuto fare a meno di approfittarne così da chiarirmi un attimo le idee e capire cosa di preciso bolliva nella pentola del gruppo ravennate.

NITRO GEN OMEGA È TIPO GUNDAM, MA DIVERSO

Allora, partiamo dall’ambientazione: Nitro Gen Omega è ambientato in un futuro in cui le macchine hanno sconfitto l’umanità. Alcune sacche di resistenza ancora persistono, con i sopravvissuti che si raccolgono su città costruite in cima a enormi pilastri mentre a livello del terreno le macchine scorazzano libere. Noi, a bordo della nostra attrezzatissima aeronave e a comando di un gruppo di (inizialmente) quattro mercenari siamo fra i pochi che hanno i mezzi per affrontarle.

O meglio,: è il mech all’interno del quale la nostra squadriglia si occuperà di ricoprire i quattro ruoli essenziali per il suo funzionamento (pilota, tiratore, ingegnere e tecnico). Gli scontri con le macchine costituiscono una delle componenti cardine del gioco e si svolgono seguendo un sistema tutto particolare. Intanto iniziamo dalla mappa: Nitro Gen Omega ne adotta una versione molto semplificata, senza coperture alla XCOM o linee di tiro alla Battletech, e divisa in quattro settori. Chiaramente essere in un settore piuttosto che in un altro può fare la differenza (per esempio, un missile impiega 3 turni per colpire il settore bersaglio, e non è detto che il nemico sia ancora là quando cade!), ma al di là di questoAll’inizio di ogni combattimento, infatti, nella parte bassa dello schermo apparirà una barra per ogni partecipante allo scontro – il nostro mech, e fino a tre macchine – divisa in sei slot: ed è proprio in questi slot che andremo a inserire le fino a quattro azioni che potremo compiere (una per operatore del mech), e lo stesso naturalmente faranno anche i nostri nemici. Diventa dunque importante scegliere bene sia le azioni che vogliamo compiere sia dove vogliamo metterle in rapporto a quelle dei nostri avversari, in. E occhio perché non è possibile inserire più azioni degli operatori nello stesso slot! Altra particolarità di Nitro Gen Omega è il fatto che non esistano percentuali di tiro, nel senso che in condizioni normali l’ordine che diamo è quello che succede. In condizioni normali, appunto: ma la maggior parte delle azioni che compiamo genera Heat, e una volta che l’Heat del nostro mech supererà una certa soglia gli ordini potrebbero non funzionare correttamente. Non solo: anche l’umore dei nostri quattro operatori potrà influenzare cosa succede sul campo.

Nel corso della nostra chiacchierata, una delle influenze citate è stato Fire Emblem, per due motivi: il primo è la presenza del permadeath (eh sì!), e il secondo è per le attività che possiamo far svolgere ai nostri mercenari fra una battaglia e l’altra. Queste, che si svolgeranno sull’aeronave, possono servire a migliorare il loro umore, a renderli leggermente più abili in una skill o un’altra, e ad aiutarli a costruire un rapporto con gli altri membri del loro team. Questi possono svilupparsi in rapporti di amicizia o al contrario di rivalità, che a loro volta avranno un peso sul campo di battaglia tramite la meccanica dei Momentum Shift, che permetteranno a uno degli operatori di cedere la sua mossa a qualcuno con cui ha uno stretto legame, o di rubarla a chi vede come un rivale!

ANIME SHONEN IN PRESA DIRETTA

Altro elemento distintivo di Nitro Gen Omega è senza ombra di dubbio il suo stile artistico, che da un lato non fa mistero di ispirarsi agli anime shonen ma dall’altro cerca di metterci un po’ di Italia; per il design dei mech, infatti, i ragazzi di DESTINYbit hanno detto di essersi ispirati alle macchine italiane degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, anche se mi tocca deludervi: durante la prova di gioco non ho incontrato nessun pandino armato di cannone a rotaia.

Sempre restando sull’aspetto visivo, un altro obiettivo degli sviluppatori è stato quello di voler dare la sensazione di essere dentro un anime, e questo viene realizzato tramite tutte quelle animazioni esagerate (in senso buono eh) che si vedono durante la risoluzione del turno di combattimento: il mech che salta in giro, gli operatori che prendono a pugni bottoni rossi, le esplosioni, le linee cinetiche,, dando effettivamente la sensazione di guardare un breve spezzone di un anime con i mecha. L’unico dubbio su questo, per ora, è che per quanto belle potrebbero rischiare di diventare ripetitive dopo svariate ore di gioco, ma da qui alla versione 1.0 ci saranno di mezzo anche i mezzi di Accesso Anticipato e dunque di tempo per fare valutazioni su questo ce ne sarà in abbondanza.

Chiudiamo questa anteprima con qualche considerazione sulla struttura del gioco. La demo che avrete a disposizione con la prossima Steam Next Fest, che prenderà il via il 24 febbraio, ci piazza su un’isoletta che è solo una piccola parte del continente che gli sviluppatori stanno preparando. Qui potremo trovare alcuni insediamenti dove potremo reclutare nuovi mercenari, rifornire di carburante la nostra aeronave, acquistare nuove componenti per il nostro mech o passatempi per la truppa, ricoverare i mercenari troppo feriti per continuare a combattere, e trovare incarichi da svolgere che solitamente implicano andare a fare a botte con le macchine. Per come mi è stata spiegata dagli sviluppatori, l’idea è che Nitro Gen Omega abbia una struttura a sandbox, da loro paragonata a quella di giochi come Battle Brothers e Wartales, e dove siano i rapporti che si costruiscono fra i mercenari e le avventure che vivono sul campo di battaglia a costituire il motore narrativo di una campagna.