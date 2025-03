Sworn è un gioco decisamente sfacciato, perché non nasconde quasi mai la sua costruzione contenutistica come meccanica presa a piene mani da Hades, ma è proprio questa sua faccia tosta, assieme ad un paio di cose davvero intriganti, che lo ha reso uno dei titoli che più ho giocato negli ultimi giorni.

Sviluppatore / Publisher: Windwalk Studios / Team17 Prezzo: € 24,99 Localizzazione: Assente Multiplayer: Co-Op PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di lancio: 6 febbraio 2025 (Accesso Anticipato)

SWORN, STORIE DI AVALON

Non basta mettersi testa china e progettare un roguelike per portare a casa un prodotto vincente. Tanti sono gli emuli del genere, come di Hades, che hanno cercato di riproporre la formula, dimenticandosi di accendere una scintilli di personalità nel loro Prometeo. Insomma, dove tutti vogliono essere Frankenstein, la loro creatura spesso peccava di derivazione assoluta. Sworn, andando a prendere il titolo per le pinze e generalizzare a più non posso, vince proprio qui, nel contesto e nella narrazione, a cui poi costruisce e modella le stesse meccaniche di Hades, prendendosi le giuste misure per sperimentare a – dove vuole – tentare qualcosina di più.

Il contesto narrativo qui è di prim’ordine, anzi, cavalleresco e fantastico, mentre viaggiamo in diversi biomi di una Avalon caduta in disgrazia a causa di un Re Artù corrotto, che ha gettato il reame nella discordia grazie ai suoi cavalieri della Tavola Rotonda.

DALLE PARTI DI HADES

Assoldati da Merlino e da altri personaggi iconici del mito, dobbiamo farci strada proprio tra creature, sfidare i cavalieri della Tavola Rotonda e tentare la sfida a Re Artù.Una storia raccontata dai grandi bardi che ci vede protagonisti, purtroppo senza troppo equipaggiamento nelle fasi iniziali, ma la magia di Merlino è potente e potremo provare e riprovare, eludere la sconfitta per riprovarci, tra quattro personaggi selezionabili, altrettanti stili di combattimento, armi varie e oggetti magici di supporto. Insomma

Non è un caso che si porta all’attenzione così spesso l’opera dei ragazzi di Supergiant Games, questo perché, come già sottolineato sopra, Sworn è strutturato come copia carbone di Hades: quadri da ripulire per passare al successivo fino a trovare mid-boss e boss finale da sconfiggere così da cambiare area, un approccio alle sfide e alle meccaniche di combattimento identico, con tanto di benedizioni di divinità e affini per poter potenziare le statistiche della run in corso.

Ma non è finita: potenziandoci nel rifugio di Merlino, possiamo modificare anche la struttura delle stanze nelle successive run, ottenendo bonus da attivare a nostro piacimento.

FORZA QUATTRO

Proprio l’hub di gioco, gentilmente donato dal noto mago, sarà un luogo per interagire con altri personaggi che salveremo da una fine nefasta e che per ringraziarci, si prodigheranno a donarci i loro servigi. In particolare parliamo di modifiche estetiche dei quattro personaggi, o gestione e potenziamento delle diverse armi presenti. Ho scritto quattro personaggi perché, al netto della natura di gioco in pieno Accesso Anticipato, già dopo una settimana dall’uscita,

A differenza di Hades, Sworn ci offre la possibilità di poter scegliere tra quattro diversi personaggi, ognuno dei quali a sua volta può sbloccare fino a quattro armi diverse ed equipaggiare quattro oggetti magici diversi, che donando bonus offensivi come difensivi del nostro personaggio. I quattro eroi rappresentano le classiche classi reiterati in altri giochi con contesto fantastico, dal classico eroe con la spada, al tank, passando per lo stregone. A seconda del vostro stile e relative qualità del personaggio, potete anche creare un piccolo accenno di build per avere un vantaggio tattico a inizio di ogni run.

Esteticamente e in sede di esecuzione, c’è ancora parecchio da fare. La fluidità in termini di fps non sempre risulta gradevole all’occhio, come anche tutto il comparto estetico che è generalmente grezzo, ma anche qui abbiamo visto uno smussamento dei modelli come delle illustrazioni dopo il primo grande update, motivo per cui Sworn è un gioco che, al netto della chiara ispirazione, riesce a ritagliarsi una vetrina di tutto rispetto, proprio per la capacità di amalgamare una formula di successo attorno uno scheletro solido, coerente e ludicamente forte.

Si nota anche la possibilità di giocare tanto in solo quanto in co-op online, con una buona solidità dell’infrastruttura online come della sessione di gioco, anche se a tratti potrebbe diventare ben caotico muoversi in una mappa mentre il numero di nemici raddoppia a vista d’occhio. Da ottimizzare, ma comunque aggiunta non di poco conto.

Da seguire con interesse Sworn. Ad oggi si merita tutte le lodi già raccolte altrove a cui si aggiunge la nostra. C’è del potenziale e quando uscirà dall’Accesso Anticipato potrà facilmente regalare emozioni e ore di gioco tanto spassose quanto ben sviluppate.