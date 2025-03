Rainbow Six Siege X – Anteprima

Rainbow Six Siege compie dieci anni, o, come piacerebbe dire a un certo militare italiano in vena di boutade in politica, X anni. E per festeggiare questo traguardo Ubisoft ha deciso che è il caso di rilasciare un aggiornamento parecchio importante: scopriamo assieme cosa troveremo in Rainbow Six Siege X.

Sviluppatore / Publisher: Ubisoft Montreal / Ubisoft Prezzo: 19,99€, con opzione free to play Multiplayer: Online competitivo Localizzazione: Completa PEGI: 18 Disponibile Su: PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S (richiede account Ubisoft)

Credo non sia un mistero per nessuno se dico che l’ultimo decennio per Ubisoft non è stato fra i più fortunati della sua storia, ma una cosa è certa: con Rainbow Six Siege, il publisher francese è riuscito a trovare una vena d’oro che ha saputo sfruttare molto bene. A ben dieci anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, infatti, lo sparatutto multiplayer è ancora in ottima salute – il solo Steamcharts conta un media mensile di circa 65.000 giocatori, e Steam non è l’unica piattaforma su cui il gioco è disponibile – e riceve aggiornamenti costanti; l’ultimo, Operazione Prep Phase, risale proprio a pochi giorni fa.

Con tutta probabilità, il merito va ricercato non solo nella qualità del gameplay e della presentazione ma anche nella capacità di aver saputo creare una nicchia nell’ambito degli sparatutto ancora non riempita: e cioè quella di uno sparatutto che più che tattico fosse “tacticool”, una specie di Counter Strike ma con operatori dalle personalità forti e gadget divertenti da usare. Una decade di carriera però non è per niente una cosa scontata, ed è giusto celebrarla adeguatamente: e Ubisoft ci ha permesso di vedere in anteprima quali importanti novità ci aspettano con Rainbow Six Siege X.

RAINBOW SIX SIEGE X È NUOVI MODI DI GIOCARE

Partiamo dalla novità più grande e a mio avviso anche più succosa di Rainbow Six Siege X, e cioè la nuova modalità Dual Front. Questa cambia parecchio le carte in tavola rispetto ai match tradizionali di Siege, per una serie di motivi. Partiamo dall’obiettivo delle due squadre, che non è più alternarsi in round di difesa e di attacco ma… fare entrambe le cose assieme. La mappa è infatti divisa in quelle che gli sviluppatori hanno definito due “lane”, ovvero una serie di edifici identici ma speculari su entrambi i lati; una delle due sarà quella con i due settori che dovremo conquistare prima di arrivare alla base avversaria, mentre l’altra sarà quella che dovremo difendere.

Le due lane saranno separate da una settore centrale, che è neutrale, può essere liberamente usato per gli spostamenti – mentre invece entrare nelle aree avversarie non conquistabili porterà a una rapida vaporizzazione del nostro operatore – e dove occasionalmente appariranno obiettivi secondari validi per entrambe le squadre. In questa modalità, anche la selezione degli operatori comporta importanti differenze:, senza nessuna restrizione su uno o l’altro ruolo; ci sarà però qualche limite dovuto al fatto che la pool di operatori fra cui sarà possibile scegliere è limitata, pur se piuttosto ampia, e cambierà a rotazione. L’idea è quella di tenere fresco il meta anche di questa modalità, evitando che certi operatori finiscano per farla troppo da padrone. Una scelta che trovo sensata, anche se non ho potuto fare a meno di essere triste quando ho constatato che nella rotazione della build di prova non c’era Maestro. Peccato!

Altro cambiamento importante rispetto ai match classici è la presenza del respawn; in caso di morte, dopo una ventina di secondi potremo tornare sul campo di battaglia. Una scelta più che sensata, vista la struttura di una mappa; restare fuori dai giochi fino a fine round avrebbe reso molto meno movimentati gli scontri, e va detto che questo stimola anche un approccio più attivo al gioco. Infine, alle zone di respawn sarà possibile cambiare operatore ed equipaggiamento, così da potersi sempre adattare all’evoluzione del match. Nel complesso, devo dire che Dual Front mi sembra una buona aggiunta: le partite tradizionali sanno essere parecchio brutali per i nuovi giocatori (o per chi torna dopo anni, come il sottoscritto) e dover stare fuori gioco fino a fine round al primo errore non è mai una bella sensazione; questa modalità aiuta sia a diversificare l’offerta che, secondo me, a offrire una opportunità meno stressante di fare pratica con le meccaniche di gioco senza per questo abbandonare la componente tattica del gameplay.

ESPLOSIONI E CORSE SUI MURI

La volontà di fare sì che Rainbow Six Siege X sia più accogliente nei confronti di nuovi giocatori emerge, oltre che dalle parole degli sviluppatori, anche da altre scelte. Con l’aggiornamento, il clearance level – il sistema di progressione a livelli che permette di sbloccare, fra le altre cose, le modalità competitive – sarà rivisto così da offrire un avanzamento più omogeneo, il sistema di anticheat sarà potenziato, e questo va ad aggiungersi alle misure contro la tossicità implementate con gli aggiornamenti più recenti. Ma la novità più importante riguarda sicuramente: a partire dall’aggiornamento, Rainbow Six Siege si dividerà in una versione gratuita e una a pagamento. Quella gratuita avrà naturalmente qualche limite: potremo avere accesso solo a 26 operatori in totale, e non sarà possibile giocare alle modalità competitive; una misura plausibilmente volta a cercare di contrastare il dilagare degli smurf. Al di là di questo, però, sarà possibile giocare a tutte le modalità, inclusa la nuova Dual Front, e sbloccare liberamente le skin. La versione a pagamento, invece, permetterà l’accesso immediato a cinquanta operatori (su un totale di 74; gli altri vanno sbloccati tramite DLC o con i crediti di gioco), alla playlist Ranked, e alle Siege Cup.

I veterani però non devono preoccuparsi: Rainbow Six Siege X porta novità importanti anche per loro. Partiamo da quelle legate al gameplay: l’aggiornamento introdurrà quelli che gli sviluppatori hanno definito come “ingredienti distruttibili”, che aggiungono un ulteriore elemento di spessore alle mappe al di là dei muri da demolire. Per esempio, sparando a un estintore potremo causare la sua esplosione, stordendo gli operatori nelle sue vicinanze – anche se a quel punto forse è meglio sparare direttamente a loro – e creando una nube temporanea. Altri esempi sono i tubi di gas, che per qualche secondo creeranno una fiammata, e i metal detector. Sì, esatto: adesso non dovrete più fare giri astrusi per evitare di attivarli su Border o Bank, ma potrete semplicemente tirargli uno schiaffone e disattivarli temporaneamente.

Anche il rappel, una delle meccaniche distintive di Rainbow Six Siege, ha ricevuto un po’ di amore. A partire dall’aggiornamento, sarà infatti possibile– prima era necessario tornare con i piedi per terra e riagganciarsi – e potremo anche sprintare lungo i muri. Oltre a questo, chi ha l’udito fino sarà contento di sapere che Ubisoft Montreal si è messa al lavoro per(in particolare passi e spari), assicurando una loro propagazione più realistica, basata non solo sulla distanza dalla sorgente ma anche sulla dimensione della stanza dove si trova quest’ultima. Infine, verrà implementato un sistema di comunicazione rapida più robusto, tramite una ruota del messaggi rapidi ormai tipica di molti altri giochi multiplayer.

Finita qui? Beh, no. Se l’orecchio ha avuto la sua parte, anche l’occhio non resterà deluso: con Rainbow Six Siege X prenderà infatti il via una serie di restyling visivi delle mappe, iniziando con Clubhouse, Chalet, Border, Kafe e Bank, alle quali potete dare un primo sguardo nelle immagini qui sopra. Lo stesso trattamento, che prevede fra le altre cose texture dalla risoluzione raddoppiata, sarà riservato a tre mappe per ogni stagione. In aggiunta, le ombre degli operatori riceveranno una migliore definizione, più coerente con quanto vediamo dalla nostra prospettiva in prima persona, rendendo più immediato capire se per caso stiamo rivelando la nostra posizione.

Per i più vanesi sarà inoltre aggiunta la possibilità di ispezionare le nostre armi durante un match (insomma, quelle skin delle armi le avrete pur sbloccate per un motivo!), e il restyling visivo si applica anche ai menù, che saranno dotati di una nuova interfaccia. Per concludere, diventa chiaro che Ubisoft intende puntare parecchio su Rainbow Six Siege anche nei mesi a venire. Gli sviluppatori hanno infatti promessoi, con quantità maggiori di contenuto: ogni stagione includerà un nuovo operatore o un rework di un operatore esistente, una nuova mappa a partire dall’anno 11 (quindi dal 2026), un rework di una mappa all’anno, i già citati miglioramenti visivi, un aggiornamento della modalità Dual Front, due eventi, una modalità arcade e naturalmente un sacco di nuovi cosmetici. Decisamente non poca roba!