Come promesso, l’arrivo della primavera porta con sé il DLC “Rimonta Strepitosa” di EA Sports WRC, un nuovo pacchetto di contenuti aggiuntivi che arricchisce la già poderosa proposta del racing game di Codemasters.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / EA SPORTS Prezzo: 9.99€ Localizzazione: Presente Multiplayer: Competitivo online PEGI: 3 Disponibile su: PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 25 marzo

Lanciamoci insieme alla scoperta delle novità pronte a contendersi i cuori degli appassionati di rally virtuali. Il titolo del DLC, “Rimonta strepitosa”, è una chiara indicazione circa il focus dell’operazione ed è un piacere tornare a sedersi al volante per testare le aggiunte.

Come avevamo avuto modo di constatare in sede di recensione, EA Sports WRC è un racing game solido, equilibrato nelle sue componenti, con un buon rapporto tra simulazione e immediatezza che ne fa la risposta ideale a chi, magari, è attratto dall’anima selvaggia della disciplina ma teme di non essere un pilota all’altezza della situazione.

LEGGENDA TRA LE LEGGENDE

L’ultimo DLC è acquistabile singolarmente oppure come parte del bundle “EA Sport WRC 24 Espansione della stagione 2024”. Cosa aggiunge al gioco? È presto detto. Rimonta strepitosa ci dà data la possibilità di gareggiare in condizioni estreme adatte ai piloti più tecnici in 12 tappe divise equamente tra Svezia e Grecia. I nuovi percorsi sono incastonati in località agli antipodi, il passaggio dagli invernali paesaggi svedesi alle minacciose rocce greche è tutt’altro che semplice da digerire, ma chi ama il rally apprezzerà il forte contrasto in termini di feedback e stile di guida esistente tra, ad esempio, la glaciale tappa svedese Umeå (10,08 km) e le rapide sezioni dell’EKO Acropolis Rally di Harvati (14,42 km) in Grecia. La lista di location aggiuntive è importante, per la Svezia comprende le tappe Umeå Sprint (5,16 km), Sandbacka (10.8km), Ersmark (10.1km), Ersboda (10.0km) e SHaga (5.0km) mentre la Grecia vanta Pisia (14.2km), Drosopigi – Aghia Triada (8.8km), Perachora (8.8km), Irini – Schinos (8.3km) e Posidonia (8.2km).

Tutte le nuove location prevedono percorsi affrontabili in varianti corte/invertite e sono suggestive, decisamente i luoghi perfetti in cui dare libero sfogo ai tanti cavalli dei nuovi bolidi: Ford Focus WRC ’99, Hyundai i20 Coupe WRC ’21, Renault Clio Rally 3, Opel Corsa Rally4, Renault Clio Rally4 e Ford Escort RS 1600 MK1.per una serie di auto nuove e già esistenti, tra cui la famosa livrea della Peugeot 206 Rally e due nuove livree per la Ford Focus RS Rally. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza offerta da EA Sports WRC, già di per sé non esattamente avara di opportunità off line /multiplayer suddivise tra Carriera e Campionato, Sfide, Prove a Tempo e Accademia di Rally, ci pensano ben 16 nuovi eventi della storia del WRC rappresentati in-game, in pratica sfide iconiche del passato da rivivere in prima persona.

Dal successo della Ford Fiesta Rally3 Junior WRC del 2022 nel Rally di Svezia alla battaglia trionfale della Hyundai i20 Coupé WRC del 2021 in Spagna, senza dimenticare il 1973 e la vittoria sulle veloci strade del Rally di Finlandia della Ford Escort RS 1600 MK1 o Colin McRae in Kenya nel 1999 a bordo della Ford Focus, la modalità Momenti si espande con sedici nuove avvincenti sfide prima di tutto contro sé stessi da affrontare trattenendo il respiro, ciascuna come fosse una sorta di tuffo tra i ricordi di ogni appassionato di rally di vecchia data.

EA SPORTS WRC TENTA LA RIMONTA STREPITOSA

Non me ne vogliano le nuove auto o i divertenti – per così dire: c’è poco da ridere quando si corre in Svezia e in Grecia – Rally partoriti dal grembo del DLC, ma il fiore all’occhiello sono proprio i Momenti inediti,

L’analisi del terzo contenuto aggiuntivo (gli altri due sono “Località e Auto” e “I Maestri”) è l’occasione giusta per aggiornarci sulle condizioni di EA Sports WRC. A quanto pare il debutto di Codemasters nel franchise di EA ha convinto più la critica del pubblico, considerando la media su Metacritic di 80 e quel “Nella Media” che adorna la pagina Steam del gioco. Sotto il profilo del gameplay siamo di fronte a un capitolo solido e divertente, c’è chi lo paragona a DIRT 2.0 come feeling, mica male per “il nostro più grande simulatore di rally di sempre” (la definizione è di Codemasters, non mia). Purtroppo però una serie di problemi tecnici gli hanno impedito di fare breccia nel cuore degli appassionati di corse virtuali, dalla sua pubblicazione nel 2023 a oggi infatti tra il gioco e la comunità la scintilla non sembra ancora essere scoccata. Problemi tecnici che, a onor del vero, purtroppo si sono manifestati sporadicamente anche durante il test del DLC.

Sebbene l’iniezione di nuovi stimoli sia la benvenuta, trovo difficile che Rimonta strepitosa inverta il trend. Mi risulta arduo immaginare che le novità, tra cui spiccano i Momenti e le nuove tappe, riescano a far puntare verso l’alto i pollici versi su Steam. Probabilmente il DLC sarà sufficiente a fornire qualche motivazione extra a chi ha apprezzato l’ultima opera di Codemasters e a invogliarlo a rimettersi al volante con la scusa di sfidare le leggende del passato, un risultato comunque nobile.

Del resto, per quanto riguarda il feedback al volante e il gameplay, le novità sono un ottimo modo per testare la propria bravuragiacché, come sottolinea Matthew Battison, producer Codemasters, “Rimonta strepitosa mostra l’evoluzione del rally dagli anni ’70 a oggi, permettendo ai giocatori di vivere momenti iconici e di sfidarsi come mai prima d’ora”. Prima di salutarci, una postilla: le auto e le tappe di Rimonta strepitosa saranno disponibili solo in Prova a tempo, Momenti, Sfida rapida e Club.