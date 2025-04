Se nella prima parte della nostra anteprima abbiamo parlato delle modifiche alle modalità carriera di EA Sports F1 25, questa volta tocca ai circuiti e alle novità rispetto all’iterazione dello scorso anno.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / Electronic Arts Prezzo: € 59,99 Localizzazione: Completa Multiplayer: Competitivo e cooperativo online e locale PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 30 maggio 2025 Genere: Corse automobilistiche

Probabilmente la novità principale dell’edizione di quest’anno riguarda il rifacimento di cinque circuiti, che si vanno ad aggiungere ai due (Silverstone e Spa-Francorchamps) che hanno visto un totale stravolgimento in F1 24.

Codemasters ha approfittato della tecnologia di telerilevamento LIDAR per dare una svecchiata ai tracciati del Sakhir in Bahrein, del Miami International Circuit nella città della Florida, del circuito di Albert Park a Melbourne, di quello di Suzuka in Giappone, e dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola.

F1 25 COME NEI WEEKEND DI GARA

La particolarità di queste scansioni è che non sono state effettuate in giorni qualsiasi, ma durante i weekend di gara, così da aumentare il livello di autenticità dei Gran Premi virtuali. Ciò significa che la posizione delle barriere, dei commissari e di ogni altro elemento nel tracciato virtuale risulta pressoché identica a ciò che si può vedere in un fine settimana in cui si corre per il mondiale. L’uso del telerilevamento LIDAR ha inoltre permesso al team di migliorare la resa grafica dei tracciati interessati, offrendo una superficie dell’asfalto più realistica e rendendo l’area circostante molto più precisa e coerente. Per esempio, a Suzuka non troveremo più degli alberi generici attorno al circuito, ma dei ciliegi in fiore.

UNA FORMULA 1 PERSONALIZZABILE

Al di là delle migliorie grafiche possibili grazie al potenziamento dell’EGO Engine, però, vi sono anche altre novità che interessano molto più direttamente il gameplay. Tra queste la presenza di. Il creative director Gavin Cooper ci ha spiegato che non è facile adattare dei tracciati affinché sia possibile correre nel senso opposto, tant’è che la mole di lavoro per far sì che ciò sia possibile è notevole. Bisogna riposizionare le zone in cui è possibile aprire il DRS, è necessario addestrare l’intelligenza artificiale, cambiare la posizione dei commissari, modificare la griglia di partenza, e molto altro ancora. Per questo motivo sono stati scelti i tre circuiti che, secondo gli sviluppatori, si adattano meglio alle gare in senso contrario:

La presentazione si è poi spostata sull’aspetto della personalizzazione delle vetture, in particolare sulle modifiche apportate all’editor delle livree. In questo senso è stata abbandonata la struttura rigida disponibile fino all’anno scorso, in favore di un editor più versatile.

In F1 25 sarà possibile spostare con maggior facilità le decalcomanie all’interno delle diverse aree della vettura. Inoltre, le decalcomanie portano con sé più opzioni di colorazioni, comprese quelle dei gradienti.disponibili nelle modalità carriera, di cui abbiamo parlato nell’anteprima precedente. Per finire, d’ora in avanti sarà possibile scegliere sia il font che il colore del numero che contraddistingue un pilota. E per tutti i feticisti dei rumori, ora i motori di ogni produttore hanno il loro rumore distintivo. Verrà poi introdotto, ma queste potranno essere applicate solo alle vetture originali. Per esempio, una livrea alternativa di una McLaren potrà essere usata solo su una McLaren in eventi F1 World ufficiali o in ogni altra modalità di gioco in cui sarà possibile schierare una monoposto papaya.

A proposito di F1 World, in F1 25 ci sarà un nuovo sistema di eventi a invito di rarità variabile. Questi eventi permetteranno a un gruppo di amici di collaborare contro l’intelligenza artificiale per ottenere ricompense. Questi inviti aprono le porte a degli eventi “one shot” con modificatori casuali. Più alta la rarità dell’invito, maggiore sarà la difficoltà, ma più ricche saranno le ricompense. Ogni giocatore può invitare i suoi amici nella lobby, poi ognuno riceverà le ricompense di quell’evento sulla base del punteggio complessivo. Per finire, Gavin Cooper ha accennato alle altre modifiche all’esperienza, tra cui un sistema di flashback più “user friendly”, la presenza di nuove sequenze di intermezzo cinematografiche, tra cui nuove esultanze sul podio, l’aggiunta di ulteriori registrazioni audio dei piloti e dei team principal. Sul versante delle opzioni grafiche disponibili solo su PC, i possessori di hardware al passo coi tempi potranno godere dell’illuminazione via path tracing, così da aumentare il realismo.

E con ciò si conclude anche la nostra seconda anteprima di F1 25. Presto pubblicheremo la terza e ultima parte dedicata ad altri aspetti del videogioco targato Codemasters.