F1 25 – Anteprima Braking Point

Terzo e ultimo appuntamento con la nostra copertura su F1 25. Dopo le modalità Carriera e le novità dedicate ai circuiti, ora tocca alla modalità storia Braking Point.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / Electronic Arts Prezzo: € 59,99 Localizzazione: Completa Multiplayer: Competitivo e cooperativo online e locale PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S Data di lancio: 30 maggio 2025 Genere: Corse automobilistiche

Dopo l’assenza nella scorsa iterazione del franchise, la modalità Braking Point fa il suo ritorno in F1 25 proseguendo così la storia della Konnersport. Per chi non è al corrente delle puntate precedenti, la Konnersport è l’undicesima scuderia fittizia creata da Codemasters per questo e per gli scorsi capitoli della serie.

Al debutto tutt’altro che perfetto delle scorse stagioni, questa volta il team si trova finalmente a lottare per il titolo iridato, ma chiaramente la strada verso la vetta del mondiale è piena di sfide. Spetterà proprio al giocatore guidare la Konnersport attraverso questo sentiero tortuoso.

F1 25 COME DRIVE TO SURVIVE

Purtroppo l’impostazione sembra essere rimasta quella hollywoodiana e tipicamente americana à la Drive to Survive, la serie pseudo-documentaristica targata Netflix che puntuale come sempre distorce i fatti avvenuti durante ogni stagione per raccontare una storia ben lontana dalla verità. Non è un caso che molti appassionati di Formula 1 abbiano iniziato a rigettare con forza la serie e tutto ciò che assomigli a DTS.

DAL CINEMA AL VIDEOGIOCO

Gavin Cooper, il creative director, ci ha detto che la terza stagione di Braking Point inizia con un evento inatteso che getta nel caos la scuderia. Da lì in poi, per cercare di superare le avversità e portare la Konnersport al titolo mondiale. Di conseguenza, ci è stato detto che in alcuni eventi chiave della storia avremo la possibilità di influenzare come viene portata avanti la narrazione, nonostante venga comunque descritta come un'esperienza lineare. Potremo infatti decidere quale dei due piloti impersonare, ognuno dei quali avrà obiettivi diversi in pista e sarà protagonista di sequenze differenti al di fuori dei tracciati. Saranno presenti anche finali diversi per la modalità storia. Invece, sul versante del mero gameplay, sono state modificate le impostazioni di difficoltà per permettere una maggiore duttilità dell'esperienza. Molti giocatori si sono lamentati dell'assenza di una modalità più difficile, per questo gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere una quarta difficoltà più alta, bilanciando di conseguenza le altre tre. Anche il comparto tecnico ha subito un upgrade, grazie all'implementazione della tecnologia NVIDIA Audio2Face durante le interviste con la stampa. Queste ultime hanno poi subito una rinfrescata con l'aggiunta di nuove inquadrature, così da sembrare meno statiche e più dinamiche. Da notare che tali modifiche non sono limitate alla modalità Braking Point, ma sono state implementate anche in My Team.

L’uscita imminente di F1, il film ufficiale della Formula 1, ha permesso a Codemasters ed EA Sports di collaborare con i produttori della pellicola per offrire ai giocatori alcuni contenuti esclusivi ispirati al film. Al lancio sarà possibile correre con APXGP e i suoi piloti nella modalità My Team, mentre nella modalità Carriera la scuderia sarà disponibile come undicesimo team sulla griglia. Inoltre, dopo l’uscita del gioco verranno pubblicati degli aggiornamenti che andranno ad aggiungere dei capitoli standalone ispirati ad alcuni momenti chiave del film, completamente giocabili. Sarà inoltre possibile modificare i colori del gioco per rispecchiare la fotografia della pellicola, mentre le livree di APXGP e i caschi dei piloti potranno essere acquisiti come oggetti di personalizzazione estetica.

Peccato che tutto questo sia esclusivo della Iconic Edition di F1 25, nonostante sia di fatto materiale promozionale per il film.