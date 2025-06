Nintendo Switch 2 e Mario Kart World – Anteprima Hands-on

Abbiamo messo le nostre manine pacioccose e unte di Nutella su una console Nintendo Switch 2 e abbiamo provato in anteprima il nuovo Mario Kart World e il bizzarro Switch 2 Welcome Tour. Ecco le nostre impressioni!

Sviluppatore / Publisher: Nintendo Prezzo: € 79.99/89.99 Localizzazione: Completa Multiplayer: LAN PEGI: 3 Disponibile su: Switch 2 Data di uscita: 5 Giugno 2025

Immaginate di catapultarvi in un luogo pieno di ragazzi carichi di entusiasmo, con cui si pensava di aver ormai poco da spartire, a fare una cosa che avete sempre amato. Il tempo passa, “l’effetto discoteca” è sempre dietro l’angolo e io che avevo sempre pensato – forse l’unico, tra i colleghi del tempo – che a cinquant’anni suonati non avrei più potuto realisticamente scrivere di videogiochi, ora mi ritrovo a essere uno dei pochi di loro rimasti a farlo. La senescenza avanza e l’altro giorno, circondato da streamer e da ragazzi tra cui il più anziano avrebbe potuto benissimo essere mio figlio, non ho potuto fare altro che prenderne atto.

Ma che ci facevo io, un garçon ancien del videogioco – per dirla alla Elio – in mezzo a tanti ragazzi di bella presenza e speranze? Giocavo. Giocavo al nuovo Mario Kart World per Switch 2 con lo stesso “piglio” di un tempo, anche se non sono mai stato un amante dei party game e giochi di guida. E non mi vergogno affatto ad ammetterlo, mi sono divertito un sacco, sebbene nelle gare in multiplayer mi abbiano lasciato indietro come il Taki Inoue o il Didi Senft della situazione.

LA NUOVA CONSOLE SWITCH 2

Ammetto di essere stato preso in contropiede: quando mi è stata ventilata la possibilità di assistere al lancio della nuova console, in una conferenza stampa dedicata all’evento, contavo di immergermi in quel mare di numeri e dati tecnici che, da esperto di hardware, mi è tanto dolce, ma mi sbagliavo. Pensavo, insomma, di sentire parlare di chipset, di tera-FLOP, di shader engine e cose così, ma non avevo considerato che dall’altra parte ci fosse Nintendo e che lei, di tutte queste cose, ha sempre saputo non dico farne a meno, perché non sarebbe corretto, ma lasciarle in secondo piano, dove a ben vedere dovrebbero stare. Abbiamo potuto mettere mano sulla nuova console, ma ci è stato chiesto di non presentarla così com’era, perché quelle erano unità di pre-produzione destinate agli eventi con la stampa, dotate di un blocco di sicurezza aggiuntivo e di un tappino “per proteggere una porta destinata agli sviluppatori, assente nella versione retail”, assicurandoci che il peso sarebbe stato diverso, più leggero, a tutto vantaggio della sua .

Abbiamo comunque potuto apprezzare la sua forma definitiva, con lo schermo da 7,9 pollici a 120 Hz, più grande rispetto alla precedente e dotato di due caratteristiche di gran pregio: la risoluzione Full-HD, godibilissima a quelle dimensioni, e la possibilità di visualizzare i colori in HDR, con un notevole miglioramento dei risultati nelle situazioni di gioco ad altissimo contrasto cromatico, nelle transizioni rapide dallo scuro al chiaro e vice versa. Inoltre, i 120 Hertz non dovrebbero lasciare più dubbi a nessuno sulla loro utilità: sempre ammesso che i giochi abbiano a disposizione la potenza necessaria per offrire un framerate adeguato (non sarà sempre così), la maggiore frequenza di refresh permette di dare una resa estremamente fluida e precisa delle immagini in movimento.

I nuovi joy-con hanno attacchi magnetici più resistenti e includono un nuovo tasto ‘C’ per accedere direttamente alla chat, e in modalità docked, la Switch 2, può anche inviare immagini 4K a 60 Hz, a patto naturalmente che il televisore sia compatibile e, ci hanno tenuto a ribadirlo, si usi un cavo HDMI ad alte prestazioni (un particolare ben noto a chi usa un PC con uno schermo di grandi dimensioni, ma che giustamente può sfuggire a chi non è molto avvezzo con la tecnologia). Nintendo, comunque, ha già elencato tutte le peculiarità tecniche della console sul proprio sito, per cui non ci resta che verificarne sul campo la bontà, una volta che ci sarà una line-up di giochi in grado di sfruttarle.

Nel nostro (relativamente) breve hands-on, tuttavia, abbiamo potuto apprezzare la qualità dello schermo, su cui non si discute, e la grande maneggevolezza. Curioso il modo in cui tutte le parti della macchina ci sono state presentate: con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un ‘edugioco’ disponibile a pagamento [https://store.nintendo.it/it/nintendo-switch-2-welcome-tour-70010000096814] che ci ha permesso di esplorare la console come se fosse un museo, “camminandoci sopra” e andando a leggere informazioni, dettagli e curiosità su ogni apparato, dallo schermo agli altoparlanti passando per i tasti e per i connettori magnetici, intrattenendoci con semplici mini giochi.

Purtroppo ci è stato chiesto di non andare oltre gli aspetti esteriori (nei livelli avanzati si può letteralmente entrare nel device e “visitare” la sua scheda madre, con annessi componenti elettronici), e del resto non ci sarebbe stato neanche il tempo materiale per farlo.

MARIO KART WORLD

La Switch 2 sarà pienamente compatibile con il vasto parco giochi della sua precorritrice, ma senza giochi adatti a sfruttarne le caratteristiche superiori – che sono comunque un netto passo avanti – finirebbe col diventare una versione “Pro” della prima Switch, e questo ovviamente non se lo augura nessuno. Ecco dunque accorrere, nel senso letterale del termine, Mario Kart World, un nuovo capitolo della fortunata serie di giochi di guida a metà strada tra un gran premio e una puntata di Whacky Races, ma con mezzi carinissimi, personaggi tratti dal ricco catalogo di Nintendo e una ricca selezione di oggetti “devastanti” con cui trarre vantaggio nella gara, chiaramente a spese degli altri concorrenti.

MKW mette a disposizione una nutritissima rosa di personaggi e dozzine di circuiti in cui gareggiare, sicuri che ognuno di essi sarà un piccolo capolavoro di level design con strade su più livelli, trappole, scorciatoie e passaggi angusti come monorotaie su cui è possibile fare acrobazie, saltando sui cordoli o addirittura correndo sulle pareti (!) quando “tecnicamente possibile”. Se le precedenti incarnazioni del gioco erano uno spasso, questa ha tutte le carte in regola per diventare una pietra miliare.

Durante la giornata abbiamo potuto sperimentare la classica modalità Gran Premio e la “Corsa Sfida”, in cui è possibile scegliere tre percorsi diversi spostandosi di volta in volta sulla mappa del gioco. E naturalmente ci siamo sfidati anche in quattro su un’unica console, usando un singolo joy-con ciascuno, e in rete locale gareggiando tutti contro tutti, in un’esperienza che è stata tanto divertente – per tutti quanti, me compreso – quanto desolante per il mio orgoglio di guidatore (sigh!).

Il gioco in party prevede anche una possibilità in più, quella di usare la Nintendo Switch 2 Camera – una “webcam” pensata appositamente per la console – per inquadrare i volti dei giocatori durante la competizione. Chiaramente questo implica un po’ di ammassamento davanti al televisore, ma se non è stato un problema per quattro perfetti sconosciuti (o quasi), di sicuro non lo sarà per amici e parenti! Ora, quanto ci è stato permesso di vedere e di toccare con mano non è certo sufficiente per tirare le somme sul gioco, a quello ci penserà la nostra puntuale recensione tra qualche giorno, ma una cosa è certa: mi ha fatto fare pace con il genere e mi ha lasciato una gran voglia di giocare, facendomi riassaporare sentimenti che ritenevo ormai sopiti. E se c’è riuscito con me, non oso immaginare cosa farà ai patiti della serie.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Mario Kart World, la Nintendo Switch 2 e tutti i suoi accessori saranno disponibili a partire da giovedì 5 giugno, e la console costerà 469,99 euro standalone, o 509,99 euro con l’edizione digitale di MKW in bundle. Sarebbe stato auspicabile vedere incluso nel pacchetto base anche qualche contenuto di modesta entità, come per esempio Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ma in fondo il catalogo di giochi per la Switch (con cui è compatibile) prevede già numerosissimi titoli a prezzi stracciati. Il bundle con Mario Kart World sarà indubbiamente più appetibile, dal momento che permette di risparmiare una quarantina di euro, rispetto all’acquisto individuale del gioco. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, invece, costa poco meno di 10 euro.