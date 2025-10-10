Daimon Blades – Anteprima Accesso Anticipato

Quasi quindici anni dopo E.Y.E: Divine Cybermancy, lo studio francese torna con un prequel nell’universo del suo primo videogioco per raccontare la genesi dell’ordine della Secreta Secretorum con Daimon Blades.

Sviluppatore / Publisher: StreumOn Studio / StreumOn Studio Prezzo: € 34,99 Localizzazione: Assente Multiplayer: Cooperativo online PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: 6 ottobre 2025 (Accesso Anticipato) Genere: Action roguelite

Quello degli action in salsa roguelite è uno dei generi più gettonati in questi ultimi anni, pertanto non stupisce che StreumOn Studio abbia deciso di svilupparne uno dopo essere tornato indipendente, provando così a mettere a frutto un’esperienza quasi ventennale nella realizzazione di sparatutto in prima persona.

Ed è così che lo studio d’Oltralpe ha voluto riesumare la sua prima (e per ora unica) IP originale, ambientando questo Daimon Blades nello stesso universo narrativo di E.Y.E: Divine Cybermancy, action RPG tanto ambizioso quanto singolare pubblicato nell’ormai lontano 2011.

DAIMON BLADES: CE SE CAPISCE E NUN CE SE CAPISCE

Partiamo col mettere subito in chiaro che Daimon Blades è un prequel ambientato ben due millenni prima degli eventi di E.Y.E. Qui l’umanità non ha ancora conquistato il cosmo, la Federazione non esiste, mentre la guerra intestina tra le diverse fazioni della Secreta Secretorum è molto lontana. Questo ordine monastico di guerrieri soprannaturali è unito contro le minacce demoniache guidate dal cosiddetto Eremita, in passato membro della Secreta e ora traditore dell’ordine.

Inutile precisare che lo scopo del gioco è proprio quello di fermare l’Eremita, adesso rifugiatosi nelle profondità di un tempio sotterraneo in costante mutamento per portare a termine un rituale blasfemo. L’arcitraditore non è da solo, però: ai suoi comandi vi sono legioni di guerrieri corrotti e creature demoniache, pronte a difenderlo dalle incursioni dei membri della Secreta inviati a ucciderlo.

Tutto ciò si concretizza inin cui i giocatori – da soli o in compagnia grazie alla modalità co-op – devono avventurarsi nel dedalo per affrontare una serie di livelli generati in maniera procedurale. Al loro interno tutto è casuale: struttura, nemici, ricompense, e persino gli obiettivi da completare per sbloccare la porta finale e passare al livello successivo. Trattandosi di una versione in Accesso Anticipato,, ma è comunque presente abbastanza ciccia da giustificare il lancio in EA.

Sebbene le strutture dei livelli tendano un po’ a ripetersi, i combattimenti all’arma bianca sono particolarmente soddisfacenti grazie alla loro brutalità. Inoltre le meccaniche RPG permettono di personalizzare sia il proprio avatar migliorandone le statistiche di base, sia le sue armi, potenziandone le capacità di far male ai demoni. Tutto ciò avviene tramite i vari materiali acquisiti durante le scorribande nel dedalo, da barattare successivamente con i personaggi presenti nell’hub centrale tra una incursione e l’altra.

IO NUN C’HO CAPITO UN C…

Se le fondamenta del combattimento e della meta-progressione appaiono fin da subito solide, ciò che invece fa storcere il naso è la presentazione generale. Al di là di una scarsa pulizia dell’interfaccia, del font e degli effetti grafici, abbastanza comprensibile in questo stadio dello sviluppo, il vero problema di Daimon Blades risiede nel fatto che il gioco non spiega assolutamente nulla di tutti i suoi sistemi.

Come funziona l’affinità con i daimon, le entità demoniache intrappolate nelle armi? Non si sa. Cosa significano i parametri e gli attributi? Impossibile saperlo. Come mai i testi e le informazioni a schermo non coincidono con ciò che accade nel labirinto? Boh! Al momento è tutto incredibilmente fumoso e. A tutto questo devo aggiungere che lo stato tecnico in cui versa il gioco non è per nulla ottimale, tra disconnessioni frequenti durante le partite co-op e ripetuti crash al desktop (con conseguente perdita di progressi della run in corso in entrambi i casi).

Va comunque dato atto che gli sviluppatori sono molto attivi sia sui forum di Steam che sul server Discord ufficiale di StreumOn, raccogliendo feedback e interagendo con la community, tant’è che si sono messi già al lavoro su vari aggiustamenti suggeriti dai giocatori (e proprio mentre scrivo questa anteprima sto scaricando una prima patch correttiva). Certo è che le fondamenta di Daimon Blades sembrano piuttosto solide, ma come si svilupperà il videogioco dipenderà solo dalle capacità di StreumOn di plasmare il gioco durante l’Accesso Anticipato.