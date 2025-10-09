Beneath – Anteprima Hands-On

Certe profondità sono così oscure da non restituire ciò che inghiottono, proprio come quelle di Beneath, un viaggio in un abisso dove la luce si piega, l’ossigeno si consuma e la mente implode prima del corpo.

Sviluppatore / Publisher: Camel 101 / Wired Productions Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 18 Disponibile su: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S Data di Lancio: Q3 2025

Dietro al progetto c’è Camel 101, studio indipendente portoghese con alle spalle titoli come Those Who Remain e Syndrome, accomunati da un’idea di paura psicologica più che di puro orrore visivo. Un team piccolo – e si vede in alcuni limiti del gioco – ma costante, capace di costruire atmosfere oppressive e mondi che sembrano trattenere il respiro insieme al protagonista.

Con Beneath, gli sviluppatori tentano un salto più ambizioso, spingendo la loro formula nel periglioso territorio del survival action in soggettiva. Nei panni di Noah Quinn, un sommozzatore professionista, ci ritroviamo intrappolati in un complesso sottomarino abbandonato, infestato da presenze e segreti di natura ambigua. Tra incubi lovecraftiani e tensione claustrofobica, Beneath tenta di fondere horror psicologico e azione tattica, chiedendo di misurare ogni respiro come fosse l’ultimo.

LA PRESSIONE DEL SILENZIO

Beneath costruisce la sua identità attorno all’angoscia dell’isolamento: il suono del proprio battito cardiaco, la distorsione dell’acqua, le voci che rimbalzano contro le paratie arrugginite. La routine della sopravvivenza diventa un rituale ansiogeno più che un insieme di meccaniche. Ogni passo è un rischio, ogni stanza può rivelarsi una trappola o un miraggio.

L’elemento più interessante è la gestione della paura come risorsa, legata a un sistema di lucidità che condiziona la percezione dell’ambiente. Quando Noah perde il controllo, i corridoi cambiano forma, le luci pulsano, le ombre si moltiplicano.– risparmiare ossigeno o munizioni, già scarse di loro – ma anche psicologiche: decidere se affrontare o evitare certi orrori, con la consapevolezza che fuggire potrebbe costare la vita più di combattere.

L’atmosfera evoca un senso di minaccia costante. Non ci sono safe room vere e proprie, solo spazi temporaneamente quieti. Il design dei livelli punta sulla verticalità e sulla navigazione tattile, sfruttando corridoi sommersi e passaggi secondari per generare disorientamento. La luce, più che un aiuto, è un’illusione che tradisce la distanza e amplifica i timori. E così la paura si insinua lentamente, costruita sul suono e sull’attesa, più che sull’urlo improvviso. Subdola, perfida, ma sensuale. Un po’ come gli obiettivi, anzi no: loro sono più criptici che altro.

L’OSCURITÀ COME LINGUAGGIO

Beneath non cerca di stupire con effetti speciali, si preoccupa invece di trasformare l’ambiente in un organismo vivente, quasi avesse una parte attiva nel gameplay. Il complesso subacqueo, modellato con un realismo industriale e una patina di abbandono organico, sembra reagire al giocatore: il metallo scricchiola, le tubature tossiche si deformano, i corpi affiorano nel buio come visioni di colpa. L’estetica si avvicina più a Soma che a Dead Space, il paragone regge specie a livello emotivo, pur concedendosi momenti d’azione pura e scontri a fuoco serrati (migliorabili nel gunplay e nell’IA dei nemici).

Il combattimento, infatti, non è mai l’obiettivo principale, è più un mezzo di sopravvivenza. Le armi da fuoco rispondono con un peso realistico, rallentato dalla resistenza dell’acqua e dalla necessità di gestire l’ossigeno. Ogni colpo è una scelta,. Nonostante la struttura tenda alla linearità, Camel 101 inserisce brevi diramazioni che premiano la curiosità con frammenti narrativi o strumenti di supporto. Il ritmo alterna momenti di esplorazione silenziosa a fulminanti picchi di panico, mantenendo sempre il giocatore sul filo.

La scrittura sembra seguire la scia dell’horror psicologico classico, dove il confine tra realtà e delirio si assottiglia a ogni passo. Quinn non è un eroe, è un uomo alla deriva, schiacciato dal senso di colpa per qualcosa che emerge lentamente. L’acqua non è solo un contesto, ma una metafora della sua mente: opaca, profonda e impossibile da attraversare senza perdersi.

BENEATH E LA PAURA DEL REALE

Come dimostrano gli scontri a fuoco un po’ ingessati, la mancanza di alcune animazioni di collegamento tra un’azione e l’altra, alcune imperfezioni tecniche e qualche rigidità concettuale, qua e là c’è da levigare. Un FPS/immersive sim di questo tipo deve essere perfetto e coerente fino in fondo se vuole tenere in pugno il giocatore per tutta la sua durata, quindi keep calm. Eppure, al di là degli elementi ancora acerbi o di quelli non giudicabili nella preview build, Beneath riesce già a intrigare in virtù del suo tentativo di conciliare tensione narrativa e gameplay tattico, senza accontentarsi di ridurre la paura a mero espediente scenico. L’orrore non nasce dai mostri o dai soldati nemici, ma dall’assenza di controllo. L’acqua filtra ovunque, le pareti cedono, i suoni ci raggiungono ovattati e distorti come memorie spezzate. Anche la luce, in genere rassicurante, qui diventa inganno: lampeggia, scompare, ti lascia sospeso tra due realtà, costretto a fidarti dei tuoi sensi pur sapendo che ti potrebbero tradirti, o forse che lo stanno già facendo.

Sotto la crosta del survival horror tradizionale, Camel 101 sembra voler raccontare qualcosa di più intimo: la fragilità dell’essere umano quando è isolato dal mondo, privato di riferimenti, ridotto a una lotta primordiale contro il vuoto., e che Beneath restituisce con buona coerenza visiva e sonora. Tutto contribuisce a far percepire il peso dell’ambiente come un nemico invisibile, dunque preghiamo affinché lo studio portoghese riesca a smussare gli spigoli più vistosi. Se manterrà ogni promessa, Beneath potrebbe ritagliarsi un posto particolare nel panorama horror contemporaneo, lontano dagli eccessi action e vicino a quella scuola psicologica che preferisce incrinare le certezze e insinuarsi in profondità piuttosto che colpire in superficie, un modus operandi di un’eleganza che rimane impressa nella mente a lungo. O finché non cede al terrore e implode.