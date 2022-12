Tekken 8, confermata la presenza del picchiaduro ai The Game Awards

Bandai Namco ha confermato la presenza di Tekken 8 ai The Game Awards che si terranno il prossimo giovedì, 8 dicembre. L’ultimo capitolo del franchise presenterà modelli di personaggi ed effetti differenti da quelli mostrati fino ad ora nella serie, che per questo capitolo utilizzerà la potenza dell’Unreal Engine 5. Il picchiaduro sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Bandai Namco suggerisce che per organizzare tornei locali sarà necessario un hardware piuttosto pesante. Fino ad oggi solo due personaggi sono stati ufficialmente rivelati: Kazuya Mishima e Jin Kazama, vedremo se sul palcoscenico dei The Game Awards verranno svelati nuovi combattenti!

Condividi con gli amici Inviare