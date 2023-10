Sonis Superstars: in arrivo Speed Strats

Sonic Supertars, sviluppato e pubblicato da SEGA, è il nuovo videogioco dedicato al porcospino blu più veloce del mondo videoludico. Attualmente disponibile su PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, la produzione è stata recensita dal nostro Emanuele Feronato.









Nel primo episodio di Sonic Superstars Speed Strats, i fan di Sonic scopriranno di più sull’esperienza da giocatore singolo e sui personaggi giocabili: dopo aver completato la modalità Storia di Sonic Superstars, un quinto personaggio, Trip, sarà disponibile con la propria campagna da giocatore singolo, ricolma di nemici e ostacoli ancora più impegnativi. Altre esperienze da vivere, in cui ci si potrà mettere alla prova nella modalità Crono per totalizzare il tempo più veloce possibile in diverse zone, sfida amici e giocatori di tutto il mondo nella modalità Battaglia cimentandoti in una vasta gamma di minigiochi oppure nelle fasi degli atti speciali dei personaggi, progettati in modo unico per ognuno dei quattro eroi principali e le loro abilità.