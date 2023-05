Final Fantasy XVI – Anteprima Hands-on

Tanti combattimenti, un pizzico di esplorazione, qualche dialogo… questa in sintesi la nostra nuova prova di Final Fantasy XVI. Ci è piaciuta? Potete scommetterci!

Sviluppatore / Publisher: Square Enix / Square Enix Prezzo: € 69,99 Localizzazione: Completa Multiplayer: Assente PEGI: 18 Disponibile su: PlayStation 5 Data di Uscita: 22 Giugno

Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia prosegue senza soste e, giorno dopo giorno, la data d’uscita di Final Fantasy XVI si avvicina inesorabilmente. Ormai, lo dico per chi legge questa anteprima appena “andata in stampa”, solo un mese ci divide dal vestire i panni di Clive Rosfield e dal vivere un’avventura che, tra intrighi politici, sentimenti e combattimenti, ci porterà ad attraversare in lungo e in largo Valisthea.

MOTORE… AZIONE… SI COMBATTE!

Trenta giorni che, dopo aver avuto modo di provare nuove sequenze di gioco nel corso di un evento organizzato da Plaion, sembrano davvero troppi. Prima però, un avviso:

L’ho già scritto nel mio reportage dedicato alla prima prova di Final Fantasy XVI, lo ribadisco con altrettanta sicurezza in questa nuova anteprima: a me, la decisione di optare per un sistema di combattimento dall’anima marcatamente action, piace. Capisco che possa esserci diffidenza, e comprendo che gli appassionati della saga più oltranzisti possano considerare quasi eretica questa scelta, ma non posso che ribadire come le soluzioni adottate da Ryota Suzuki, combat director con vent’anni di esperienza in Capcom, hanno davvero tutte le carte in regola per garantire una sfida che sia al tempo stesso varia, divertente e sufficientemente impegnativa.

Il susseguirsi di scontri in cui mi sono cimentato ha messo in mostra una gamma di situazioni piuttosto ampia, con un set di avversari che spaziava da semplici soldati a piccoli plotoni, da mostriciattoli da “una botta e via” a creature già note a chi ha bazzicato l’universo di Final Fantasy (un bel Molboro, giusto per citarne uno…). Una sequenza di combattimenti in cui il mio Clive si è destreggiato con estrema precisione, muovendosi con agilità ed esibendosi in attacchi semplici, schivate e utilizzo di poteri speciali con una invidiabile naturalezza. È proprio questo l’aspetto che mi ha lasciato le sensazioni più positive: pad alla mano, è facile entrare nel vivo dell’azione e prendere il controllo di ogni singola tecnica, senza però che questa risulti mai troppo scontata e banale.

Mi sembra, ma ovviamente sarà necessaria una prova più articolata per giungere a un giudizio definitivo, che sia stato trovato un ottimo equilibrio tra accessibilità e complessità, e che proprio per questo motivo sia possibile. Questo non vuole dire, è bene sottolinearlo, che Final Fantasy XVI sia un gioco facile, in cui si procede senza il minimo sforzo. Le schivate richiedono il giusto tempismo per essere effettuate in maniera efficace, i poteri speciali degli Eikon hanno tempi di ricarica che ne prevengono lo “spammamento” (o forse è “spammaggio”?) e i nemici sono sufficientemente cattivi.

Insomma, c’è sempre da impegnarsi, con l’inserimento di un sistema di aiuti al posto del classico selettore del livello di difficoltà che permette di modificare in corso d’opera il grado di sfida, rendendolo adatto anche a chi si trova a disagio con l’azione pura ma vuole comunque visitare Valisthea e le sue regioni. Infine, elemento da non sottovalutare, Final Fantasy XVI riesce ad ammantare gli scontri più importanti di un’aura magica, creando un’atmosfera coinvolgente frutto di soluzione estetiche davvero azzeccate. I brevi intermezzi durante gli scontri, i cambi di inquadratura e i quick time events sono tutti posizionati in momenti strategici, in modo da incrementare la spettacolarità senza però causare cali di ritmo e tempi morti.

UN GIRETTO PER VALISTHEA

Oltre a essere protagonista di una serie di combattimenti, nel corso della prova sono stato anche catapultato in due luoghi sostanzialmente diversi tra loro, il covo di Cid e un’area aperta denominata Three Reeds. La prima è la canonica ambientazione che funge da hub centrale, all’interno della quale si possono ottenere missioni secondarie, interagire con i numerosi NPC presenti, acquisire merci e modificare l’equipaggiamento a propria disposizione. Non ho potuto trascorrerci molto tempo, ma l’impressione che ho ricavato è che i cunicoli, che costituiscono la base operativa di Cid e della sua truppa, non nascondano particolari sorprese e che tutto si svolga in maniera piuttosto classica.

Per quanto riguarda invece Three Reeds, rappresenta una delle aree “aperte ma chiuse” in cui il combattimento si miscela alla componente esplorativa.

CONTO ALLA ROVESCIA PER FINAL FANTASY XVI

Non boccio a prescindere la scelta del team di sviluppo di non optare per un open world completamente collegato in ogni sua parte, ma dopo aver trascorso qualche minuto a girovagare spero vivamente che la mappa di gioco proponga anche zone più ampie e strutturate, che offrano percorsi meno guidati e che lascino una maggiore libertà di movimento., mentre mi è sembrata adeguata la mole di contenuti, con alcune creature a dir poco coriacee che pascolavano allegramente in attesa di combattere e diverse missioni secondarie che aspettavano solo di essere attivate.

Detto che preferisco evitare di lanciarmi in qualunque tipo di esame del comparto narrativo, anche perché ammetto di aver “skippato” buona parte dei filmati di intermezzo che scorrevano davanti ai miei occhi per non correre il rischio di spoiler, ciò che ho visto nel prologo introduce diverse tematiche potenzialmente interessanti, con incroci personali e alcune sorprese che pongono le fondamenta per una vicenda che ha tutte le carte in regola per svilupparsi in maniera intrigante e coinvolgente.

Nel caso in cui non vi fidaste di questa mia opinione, potrete presto farvi un’idea di quali sono le basi della trama di Final Fantasy XVI, vista la prossima uscita di una demo che sarà incentrata proprio sul prologo della storia. Ancora non sono stati forniti dettagli precisi sulla data di lancio, ma Naoki Yoshida ha confermato che non dovrebbe mancare molto al suo rilascio.

Una questioni di giorni, con buona probabilità, che offrirà a tutti la possibilità di apprezzare non solo la componente narrativa, le soluzioni strutturali e l’impatto visivo, ma anche l’eccellente comparto audio, cone un doppiaggio italiano che, dopo qualche incertezza nel mix palesata in una precedente versione da me provata, mi è parso decisamente più equilibrato e convincente.

N.B. In riferimento alle sequenze video usate per la videoanteprima, da cui sono tratte anche le immagini della preview, Square Enix precisa che “i contenuti mostrati provengono da una versione speciale creata per la stampa, per lo stesso motivo potrebbero differire dall’esperienza finale.”