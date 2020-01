Star Wars: Lucasfilm rende canon Revan di Knights of the Old Republic

A quanto pare Lucasfilm ha deciso di rendere nuovamente canon Revan, il personaggio di Star Wars: Knights of the Old Republic, celebre gioco di ruolo sviluppato da BioWare.

Lo veniamo a sapere grazie alle informazioni riportate da Eurogamer, sulle cui colonne leggiamo che il Visual Dictionary de L’Ascesa di Skywalker include un riferimento a Darth Revan. Stando a quanto scritto sul volume, i Sith Trooper sono organizzati in legioni intitolate ai sith più potenti del passato: tra queste figura anche la Legione Revan.

Si tratta del primo riferimento esplicito al personaggio di Kotor dopo che l’universo espanso venne definito non più canonico dalla stessa Lucasfilm in seguito all’acquisizione della compagnia e del franchise di Star Wars da parte di Disney. Ovviamente a questo punto appare lecito domandarsi se questa mossa sia stata fatta semplicemente per strizzare l’occhio ai fan del videogioco, oppure se tra i piani di Lucasfilm ci sia qualcosa di più concreto legato proprio a Revan e, più in generale, al periodo della cosiddetta Vecchia Repubblica ora che la saga degli Skywalker è giunta al termine.

Condividi con gli amici Inviare