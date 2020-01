Castlevania: ecco la prima immagine della terza stagione

Netflix ha aggiornato il profilo Twitter dedicato a Castlevania rivelando la prima immagine promozionale della terza stagione della serie TV.

L’immagine che trovate qui in basso mostra ben quattro personaggi femminili, di cui solamente uno è noto agli spettatori dello show: si tratta di quello sulla destra, Carmilla, antagonista secondario della scorsa stagione. Chi saranno le altre tre donne presenti nella raffigurazione? Per saperlo bisognerà attendere i prossimi dieci episodi della serie prodotta da Warren Ellis, Adi Shankar, Fred Seibert, e Kevin Kolde.

Purtroppo al momento non è ancora stata annunciata la data di messa in onda della terza stagione di Castlevania, dunque speriamo che l’attesa non sia lunga.

