Netflix sta lavorando ad un film anime su The Witcher

Netflix ha rivelato oggi la presenza di un film anime su The Witcher in arrivo sul colosso dello streaming.

Nightmare of the Wolf, questo il nome del film, andrà ad espandere ulteriormente il mondo di The Witcher. Il progetto è in mano agli stessi produttori della serie tv di The Witcher in collaborazione con lo studio d’animazione coreano Studio Mir, già noti per aver lavorato a Voltron: Legendary Defender sempre per conto di Netflix.

Al momento non c’è ancora una data d’uscita per Nightmare of the Wolf, ma è probabile che vada a colmare il gap tra le due stagioni della serie televisiva Netflix approdata recentemente.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher andrà presto in pre-produzione.

