Angels of Death: il teaser trailer della serie animata su Warhammer 40.000

In occasione del Las Vegas Open 2020 che si sta tenendo in Nevada, Games Workshop ha diffuso il primo teaser trailer di Angels of Death, la serie TV animata ambientata nell’universo di Warhammer 40.000.

La serie segue le vicende della nave Sword of Baal e del suo equipaggio di Space Marine del capitolo degli Angeli Sanguinari (o Blood Angels in lingua originale) durante la guerra perenne contro i nemici giurati Tiranidi, una feroce razza di creature mostruose il cui unico scopo di vita è consumare tutta la biomassa della galassia. Da quel che possiamo vedere nel video presente qui in alto, faranno la loro comparsa anche alcuni personaggi appartenenti al Culto dei Genestealer, umani infettati dal gene tiranide per creare scompiglio tra i pianeti dell’Imperium e indebolire le difese planetarie prima dell’arrivo di un’intera bioflotta.

Angels of Death è prodotto direttamente da Games Workshop tramite la divisione Warhammer Storyforge e dovrebbe vedere la luce nel corso del 2020.