Le serie TV Marvel si mostrano in uno spot per il Super Bowl

Nel corso del cinquataquattresimo Super Bowl che si è tenuto la scorsa notte, la compagnia di Topolino ha diffuso uno spot per pubblicizzare le varie serie TV Marvel in arrivo prossimamente su Disney Plus.

Il breve teaser della durata di appena trenta secondi mostra alcuni dei personaggi già visti in azione nel Marvel Cinematic Universe che saranno protagonisti di appositi show televisivi. Nel video vengono mostrate le serie The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, e Loki, tutte in arrivo nel servizio di streaming che presto approderà anche in Italia. L’arrivo di Disney Plus nel Bel Paese è infatti previsto per il prossimo 24 marzo; qui trovate tutti i dettagli del caso.