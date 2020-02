Netflix ha annunciato che le riprese della Season 2 di The Witcher sono già iniziate. La nuova stagione non ha ancora una data ufficiale, ma dovrebbe uscire in un periodo non specificato del 2021 e sarà composta da otto episodi.

Henry Cavill riprenderà il ruolo di Geralt di Rivia, Anya Chalotra quello di Yennefer, Freya Allan vestirà i panni di Ciri e Joey Batey quelli di Jaskier.

Questa Season 2 vanterà inoltre nuovi personaggi nel cast, questi sono Yasen Atour (Coen), Agnes Bjorn (Vereena), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Kristofer Hivju (Nivellen) e Mecia Simson (Francesca).

Ricordiamo Netflix ha in produzione anche un film d’animazione su The Witcher intitolato NIghtmare of the Wolf, tuttavia anche quest’ultimo non ha ancora una data d’uscita.

