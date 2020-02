Star Wars: The High Republic è una nuova era per la saga

Disney e Lucasfilm hanno svelato Star Wars: The High Republic, un nuovo ambizioso progetto che dà il via a un’era inedita per la celebre saga nata dalla mente di George Lucas.

Ambientata circa duecento anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma, questa nuova era esplorerà la Repubblica e l’Ordine Jedi nel momento del loro massimo splendore. Da notare che questo progetto è portato avanti da cinque autori differenti, e che nessuno di essi sta lavorando a film o serie TV. Star Wars: The High Republic, infatti, permetterà di esplorare questa nuova era soltanto attraverso fumetti e romanzi.

Ovviamente non è escluso che questa saga possa approdare in seguito in altri media, ma per il momento bisognerà accontentarsi di storie inedite su mezzi cartacei che verranno diffuse a partire dalla prossima estate.

Per saperne di più su The High Republic vi invitiamo a visionare il video che trovate qui in alto, dove gli autori Cavan Scott, Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older e Charles Soule, coadiuvati dal direttore creativo Mike Siglain, sviscerano in dettaglio questo nuovo progetto.