Castlevania: la serie Netflix è stata rinnovata per una quarta stagione

Netflix ha da poco annunciato di aver rinnovato Castlevania per una quarta stagione.

La serie TV animata che narra le vicende di Trevor Belmont, della sua compagna Sypha e del mezzo vampiro Alucard proseguirà, dunque, andando a espandere ulteriormente la narrazione, presumibilmente continuando dal finale della terza stagione da qualche settimana disponibile sul servizio di streaming.

Purtroppo non si conosce ancora quando inizieranno i lavori sulla quarta stagione di Castlevania, dunque non possiamo sapere quando andrà in onda.

