Westworld è stato rinnovato per una quarta stagione

HBO ha appena annunciato di aver rinnovato Westworld per una quarta stagione.

La notizia rimbalza sulle pagine virtuali dell’Hollywood Reporter, dove leggiamo che il network statunitense ha già ordinato la nuova stagione, la cui produzione però potrebbe durare più a lungo del solito. Il motivo di una gestazione più lunga è scontato: finché l’emergenza da Coronavirus non sarà rientrata, difficilmente inizieranno le riprese della quarta stagione di Westworld.

Per questo è altamente improbabile che la stagione successiva veda la luce prima del 2021 inoltrato.

