Brothers in Arms avrà una serie TV ufficiale

Randy Pitchford, il boss di Gearbox Software, ha fatto sapere che presto Brothers in Arms riceverà una serie TV ufficiale.

La notizia rimbalza sulle colonne dell’Hollywood Reporter, dove leggiamo che l’adattamento sul piccolo schermo verrà portato avanti dallo showrunner Scott Rosenbaum (Queen of the South, V, Gang Related). Lo stesso Rosenbaum vestirà anche i panni di produttore esecutivo assieme a Pitchford.

Così come avviene nella serie di videogiochi che ha debuttato nel 2005, anche la serie TV di Brothers in Arms sarà ispirata a fatti realmente accaduti nella Seconda Guerra Mondiale. La trama della prima stagione verterà su un gruppo di otto soldati alleati che dovranno provare a salvare il loro colonnello tenuto prigioniero dall’Asse, prima che questi possa rivelare sotto tortura i piani dello sbarco in Normandia.

Per il momento le informazioni finiscono qui, ma ovviamente non vediamo l’ora di saperne di più il prima possibile.

