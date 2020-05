Kingdom Hearts: in lavorazione una serie TV animata per Disney+?

Stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, Square Enix e la Casa di Topolino starebbero lavorando a una serie TV animata di Kingdom Hearts rivolta al servizio di streaming Disney+.

La notizia è stata prima diffusa da Emre Kaya, giornalista di The Cinema Spot, per poi essere ribattuta da Skyler Shuler, noto insider che in passato ha svelato in anteprima progetti legati a Disney e Marvel.

Secondo le prime informazioni, il primo episodio della serie sarebbe in lavorazione presso gli studi di Square Enix, che avrebbero ricevuto via libera da Disney per la realizzazione di un pilota con l’Unreal Engine, lo stesso motore impiegato per lo sviluppo di Kingdom Hearts III. Per quanto riguarda gli attori coinvolti nel progetto, i doppiatori originali dei personaggi del videogioco dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli anche in questa serie animata.

Come al solito vi invitiamo a prendere questi dettagli con le opportune cautele, d’altronde stiamo pur sempre parlando di rumor non confermati.

