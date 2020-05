Henry Cavill potrebbe tornare a vestire il mantello di Superman

Dopo aver vestito i panni di Geralt di Rivia nell’adattamento di The Witcher targato Netflix, Henry Cavill potrebbe tornare a indossare il costume di Superman nelle produzioni Warner Bros., anche se al momento non sembra essere previsto alcun sequel de L’Uomo d’Acciaio.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Deadline, l’attore britannico sarebbe in trattative con la casa cinematografica per vestire nuovamente i panni di Clark Kent, ma non in una pellicola interamente dedicata a Superman. Cavill potrebbe infatti ritornare sul grande schermo come Kal-El in un ruolo di supporto, magari già in Black Adam, o nei sequel di Shazam e Aquamam.

Ci teniamo a precisare che non vi è ancora nulla di ufficiale, quindi queste informazioni sono da prendere con le proverbiali molle.

