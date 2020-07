Fallout sarà il soggetto di una nuova serie TV prodotta da Amazon

Bethesda ha annunciato di aver siglato un accordo con Amazon Studios per la creazione di una serie TV ispirata al franchise di Fallout.

Lo show televisivo verrà realizzato da Kilter Films, la società di produzione di Jonathan Nolan e Lisa Joy, coinvolti in prima persona nella creazione della serie. Gli autori di Westworld porteranno sul piccolo schermo tutta la brutalità del mondo di Fallout, in forte contrapposizione con la società utopica che ha dato il via all’apocalisse nucleare, senza trascurare lo humour che da sempre contraddistingue la saga di giochi di ruolo fantascientifici. Al progetto parteciperanno anche Todd Howard e James Atlman di Bethesda nelle vesti di produttori esecutivi.

Segnaliamo che non è stata ancora diffusa una data di messa in onda dello show.

