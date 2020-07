Hideo Kojima sarà tra i giurati della Mostra del Cinema di Venezia 2020

Da sempre profondamente legato al mondo del cinema, Hideo Kojima sarà uno dei giudici delle quattro giurie della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si terrà dal 2 al 12 settembre 2020, come riportato sul sito della Biennale.

Il celebre autore di videogiochi giapponese farà parte della giuria denominata Venice Virtual Reality, la quale si occuperà di assegnare i seguenti premi: Gran Premio della Giuria per la Migliore opera VR immersiva, Migliore esperienza VR immersiva e Migliore storia VR immersiva. Nella stessa sezione, assieme a Hideo Kojima troviamo anche Celine Tricart (presidente), regista e sceneggiatrice esperta di realtà virtuale, e Asif Kapadia, regista del documentario Amy dedicato alla cantante Amy Winehouse e premiato con un Oscar nel 2015.

Lo stesso Kojima non ha ancora commentato la notizia, ma ha comunque sfruttato il suo account Twitter per ritwittare l’annuncio ufficiale da parte della Biennale.

Condividi con gli amici Inviare