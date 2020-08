Netflix produrrà un film su Beyond Good and Evil

Non solo la serie animata a tema Splinter Cell, la collaborazione tra Netflix e Ubisoft porterà anche alla realizzazione di un film su Beyond Good and Evil.

A darne notizia ci ha pensato direttamente il colosso dello streaming, che via Twitter ha annunciato di aver messo in cantiere l’adattamento del celebre videogioco di culto nato dalla mente di Michel Ancel (e di cui da diverso tempo è in sviluppo un sequel). Nessun altro dettaglio è stato reso noto, tuttavia l’Hollywood Reporter segnala che il progetto dovrebbe essere un mix tra animazione e live-action sulla falsa riga di Detective Pikachu. Non è un caso che, stando alle indiscrezioni, il film di Beyond Good and Evil possa essere diretto proprio da Rob Letterman, già regista della pellicola a tema pokémon.

